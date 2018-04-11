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Время чудес еще не миновало — освобождение историка Юрия Дмитриева дает надежду всей России
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Время чудес еще не миновало — освобождение историка Юрия Дмитриева дает надежду всей России 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Неужели это правда?
Городской суд Петрозаводска действительно оправдал краеведа и историка Юрия Дмитриева, обнаружившего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии и обвиняемого в изготовлении детской порнографии!
Люди, пришедшие в здание суда, чтобы услышать приговор, были удивлены, когда узнали, что историк оправдан, и «грязные обвинения» с него сняты.
Большая часть собравшихся были знакомыми Дмитриева и его убежденными сторонниками, и они никогда не сомневались в его невиновности.
Однако никто из них не надеялся на то, что маленький человек, попавший в зубы государственной машины современной России, может добиться правды.
Обвинитель требовал девяти лет строгого режима, поэтому многие боялись самого плохого и мало кто надеялся на полную реабилитацию.
Сам Дмитриев не терял надежды и сохранял спокойствие.
«Я жду оправдательного приговора и выйду отсюда с поднятой головой», ‒ сказал он у входа в зал заседаний.
В коридоре суда стало ясно, насколько сильное недоверие вызывают у граждан российские государственные телеканалы.
Молодая женщина, представившаяся корреспондентом канала «НТВ», похоже, не сомневалась в том, что будет вынесен обвинительный приговор в изготовлении детской порнографии.
До начала заседания суда она неоднократно пыталась задать Дмитриеву вопрос, считает ли он нормальным фотографировать ребенка в обнаженном виде. Дмитриев отвечал женщине так же, как он отвечал всем на этот вопрос и раньше: он фотографировал приемную дочь, чтобы документально подтвердить ее развитие и состояние ее здоровья.
Когда сторонники Дмитриева поняли, куда журналистка клонит, они отчитали ее.
«Это провокатор! Не разговаривайте с ней!» ‒ говорили люди друг другу.
«Как не стыдно! «НТВ» — рассадник лжи», ‒ ругали они журналистку.
Свою долю агрессии от российского телевизионного канала получил и консул Финляндии в Петрозаводске Тарво Ниеминен (Tarvo Nieminen), который пришел, чтобы услышать решение суда.
Журналистка пыталась выпытать у Ниеминена, считает ли он этот судебный процесс политическим, и как в Финляндии отнеслись бы к фотосъемкам обнаженного ребенка.
Вполне возможно, что умельцы российских телевизионных каналов хотели спровоцировать такую ситуацию, чтобы Ниеминена можно было бы обвинить в попытках вмешательства в судебные вопросы России.
Обвинения против Дмитриева считают в России сфабрикованными.
По одной из версий, они могут быть местью за то, что Дмитриев попытался установить личность сталинских палачей. В России работа в органах госбезопасности часто переходит от поколения к поколению. Может, кто-то из нынешних руководителей ФСБ не захотел разоблачения грехов своих предков?
Судья городского суда Петрозаводска Марина Носова вынесла оправдательный приговор. Однако уступкой обвинителю стал приговор за незаконное хранение частей огнестрельного оружия. Отсиженные в СИЗО 13,5 месяцев были полностью обоснованы, а оставшиеся три месяца Дмитриев будет находиться под подпиской о невыезде.
За ходом судебного процесса внимательно следили как в России, так и за рубежом в связи с тем, что это был первый значительный судебный процесс по защите прав человека после избрания Владимира Путина на новый президентский срок.
Отмена приговора о девятилетнем сроке заключения ‒ как глоток свежего воздуха для всего гражданского общества России. Если только все останется в силе.
Вряд ли он означает начало новой оттепели, но, по крайней мере, стало понятно, что в системе правосудия России могут происходить приятные чудеса.
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