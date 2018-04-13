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«Сюрприз удался»: Вера Брежнева поддержала в больнице девочку после сильного ожога
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«Сюрприз удался»: Вера Брежнева поддержала в больнице девочку после сильного ожога 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Певица Вера Брежнева славится не только творческой деятельностью и красотой, но и добрыми делами. На днях артистка навестила в больнице Карину Кадырову, которая восстанавливается после 21 операции.
Популярная певица Вера Брежнева решила порадовать 14-летнюю Карину Кадырову из Стерлитамака, которой выпало тяжелое испытание. Когда девочке было 8 лет, ее волосы случайно загорелись от газовой плиты. Карина получила ожог 52% тела и выжила, но ее восстановление продолжается до сих пор. «8 операций по пересадке кожи, 89 переливаний крови, 22 плазмы и больше 150 наркозов! Заново научилась ходить, сидеть, держать ложку. И я горжусь что мы это сделали», — рассказывает мама девочки о том, что им вместе пришлось пережить.
Сейчас на счету девочки уже 21 операция, последняя из которых была сделана совсем недавно. Вера Брежнева решила устроить девочке сюрприз и приехала к ней в больницу. «Ее историю я узнала из Инстаграма, и она не знала, что я приеду. Сейчас послеоперационный период. После 21-й операции. Я ехала к ней 2 часа, и это стоило того. Мы болтали, Карина смеялась и я радостная сидела рядом. Сюрприз удался», — написала Брежнева. Вера призвала всех делать сюрпризы и добрые дела и пообещала, что тоже продолжит внезапно радовать самых разных людей.
Поклонники артистки в большинстве своем восхитились ее добрым сердцем и отзывчивостью. Хотя не обошлось и без критики: некоторые комментаторы решили, что Брежневой не стоило делать подобные вещи напоказ, рекламируя себя. «Какая же Вы, Вера, благородная, искренняя, прекрасная» «Вера, Вы ангел с золотым сердцем» «Светлые, красивые, лучезарные глазки и улыбки у девочек. Пусть у вас все желанное сбывается» «Когда делаешь добро, об этом не кричат. Добро нужно делать молча» «Все ради пиара»
Недавно Сергей Светлаков выложил в своем Инстаграме фото с красоткой Верой Брежневой, однако комментаторы решили, что она выглядит слишком уж «худосочной».
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