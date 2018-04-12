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Официальный курс доллара снизился на 2 рубля, евро — на 2,5 рублей
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Официальный курс доллара снизился на 2 рубля, евро — на 2,5 рублей 

Банки.ру 47 минут назад
Фото: Финансовый директор
ЦБ установил официальные курсы валют на 13 апреля. Курс доллара понизился на 1,9967 рубля, составив 62,0659 рубля (64,0626 рубля на 12 апреля). Курс евро уменьшился на 2,527 рубля, до 76,7569 рубля (79,2839 рубля на 12 апреля).
Рубль осторожно отыгрывает потери предыдущих дней, констатируют эксперты.
«Снижение градуса напряженности по сирийскому вопросу и комментарии главы Минфина США в отношении возможных санкций на российский госдолг эмоционально разгрузили рынки», — отмечают аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
Они напоминают, что накануне после первого достаточно воинственного сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа давление на рубль возросло. Российская валюта преодолевала отметку 65 в паре с долларом, и дальнейшие перспективы выглядели весьма не радужно.
«Однако последовавшее за этим второе сообщение Трампа позволило рынкам «выдохнуть» и вернуться к более спокойному режиму торгов. Президент США отметил, что для плохих отношений США и РФ нет оснований, и необходимо «работать вместе»», — комментируют эксперты.
Новость
Одновременно с этим у рыночных игроков накануне появилось больше определенности в части рисков распространения санкций на российский госдолг. Глава Минфина США прокомментировал этот вопрос, сообщив, что по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против госдолга.
Кроме факторов, отмеченных выше, на стороне рубля остаются высокие цены на нефть и общий умеренно-позитивный настрой на глобальных площадках в отношении рисковых активов.
«В краткосрочном периоде динамика российской валюты продолжит определяться новостными потоками, связанными с геополитикой. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 61—63», — заключают аналитики Нордеа Банка.
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