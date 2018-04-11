Хардфорк Monero сделал ASIC-добычу для Cryptonight бесполезнной

ASIC-адаптеры на интегральных микросхемах чрезвычайно эффективны при добыче криптовалюты, под которую они разрабатывались изначально. Первые такие устройства вышли много лет назад для алгоритма SHA-256, используемого при добыче Bitcoin. Но не стоит думать, что интегральные микросхемы разработаны только для SHA-256: есть они и для других, менее раскрученных алгоритмов. Об этом, правда, не кричат на каждом углу, главным образом потому, что интерес к добыче каких-нибудь Bytecoin или Sumokoin, по сравнению с интересом к Bitcoin, Ethereum и даже Monero, ничтожен.

Все же пришло время и в сети Monero случился глобальный хардфорк. Причиной тому стал выпуск ASIC-адаптеров, ориентированных на протокол Cryptonight с доказательством консенсуса Proof-of-work. Результатом хардворка стало то, что выпущенные ранее ASIC, обрабатывающие Cryptonight, оказались абсолютно бесполезны, по крайней мере, в сети Monero. Данная мера стала ответом на выход несколькими неделями ранее устройства Bitmain Antminer X3 по добыче криптовалюты на базе Cryptonight.

Самым слабым местом таких устройств как Antminer X3 является их «заточенность» на единственный алгоритм, смена которого не позволяет ASIC выполнять свою функцию. Для такого гиганта отрасли как Bitmain с миллиардными оборотами потеря рынка майнеров Monero не так критична, как для более мелких компаний, вроде Baikal Miners, произведших множество ASIC и теперь не знающих, как и кому их сбывать. Последняя даже была вынуждена объявить, что теперь за цену одного ASIC клиент может расчитывать на пять таких адаптеров.