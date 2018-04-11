Ещё
Хардфорк Monero сделал ASIC-добычу для Cryptonight бесполезнной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хардфорк Monero сделал ASIC-добычу для Cryptonight бесполезнной 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
ASIC-адаптеры на интегральных микросхемах чрезвычайно эффективны при добыче криптовалюты, под которую они разрабатывались изначально. Первые такие устройства вышли много лет назад для алгоритма SHA-256, используемого при добыче Bitcoin. Но не стоит думать, что интегральные микросхемы разработаны только для SHA-256: есть они и для других, менее раскрученных алгоритмов. Об этом, правда, не кричат на каждом углу, главным образом потому, что интерес к добыче каких-нибудь Bytecoin или Sumokoin, по сравнению с интересом к Bitcoin, Ethereum и даже Monero, ничтожен.
Все же пришло время и в сети Monero случился глобальный хардфорк. Причиной тому стал выпуск ASIC-адаптеров, ориентированных на протокол Cryptonight с доказательством консенсуса Proof-of-work. Результатом хардворка стало то, что выпущенные ранее ASIC, обрабатывающие Cryptonight, оказались абсолютно бесполезны, по крайней мере, в сети Monero. Данная мера стала ответом на выход несколькими неделями ранее устройства Bitmain Antminer X3 по добыче криптовалюты на базе Cryptonight.
Самым слабым местом таких устройств как Antminer X3 является их «заточенность» на единственный алгоритм, смена которого не позволяет ASIC выполнять свою функцию. Для такого гиганта отрасли как Bitmain с миллиардными оборотами потеря рынка майнеров Monero не так критична, как для более мелких компаний, вроде Baikal Miners, произведших множество ASIC и теперь не знающих, как и кому их сбывать. Последняя даже была вынуждена объявить, что теперь за цену одного ASIC клиент может расчитывать на пять таких адаптеров.
MDDevice: последние новости
Bitmain Antminer E3: представлен первый в мире Ethereum-адаптер Названа точная дата анонса флагманского смартфона HTC U12 Plus Xiaomi работает над двумя смартфонами на SoC Snapdragon 670
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взлетевшая нефть воскресила рубль25
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ302
Киев потребовал от Москвы уступок по газу92
Мэй готова ударить по Сирии147
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»43
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение