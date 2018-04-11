CFO Сбербанка раскрыл влияние курса рубля на коэффициент достаточности капитала банка

"По сравнению с 2014 годом чувствительность этого показателя заметно снизилась: колебания курса российской валюты на 10 рублей изменяет коэффициент достаточности капитала ориентировочно на 60 базисных пунктов", — приводятся слова Морозова в сообщении пресс-службы банка.

США в пятницу ввели новые санкции против России . Это вызвало обвал котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями, а также резкое ослабление рубля к доллару и евро. Так, курс доллара в среду поднимался выше 65 рублей, а евро — выше 80 рублей.

Морозов в понедельник заявил, что риск Сбербанка в отношении компаний, попавших под новые санкции США, составляет менее 2,5% активов. По его словам, требования к заемщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США.