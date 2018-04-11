«Змей Мидгард»: как гитлеровцы создали подземную лодку

В современной печати порой можно встретить упоминания о многочисленных проектах подземных лодок, которые большинство читателей считает газетными утками. Напрасно. Проекты подобных механизмов не только существовали в реальности, но и были запатентованы в Германии накануне войны.

Подземная атака на Великобританию

Впервые проект подземноводной лодки появился в 1933 году. Его официально запатентовал немецкий инженер Хорнер фон Вернер. Правда в военном ведомстве Германии ввиду отсутствия средств уникальное изобретение засекретили и тут же спрятали в архив. Вспомнили о нем лишь после начала Второй мировой войны. Немцам необходимо было захватить Великобританию, однако ее острова выглядели неприступной крепостью. Тогда в 1940 году граф Штауффенберг предложил попробовать реализовать проект Хорнера фон Вернера. Предполагалось, что подземные лодки, подобно кротам пройдут под Ла-Маншем, чтобы провести подрыв укреплений англичан. Согласно проекту экипаж подобной подземной лодки составлял 5 человек, скорость 7 км/ч, а боевой заряд доходил до 3400 кг. Проект не был реализован исключительно из-за интриг Геринга, который убедил Гитлера, что атаковать Великобританию следует исключительно с воздуха.

Змей Мидгард снова в строю

В то же время необходимо отметить, что тридцатые годы двадцатого века оказались на удивление богатыми на различные проекты подземных лодок. Одновременно с механизмом Хорнера фон Вернера в Германии существовал проект подземной лодки под кодовым названием «Змей Мидгард». Его разработчиком стал известный инженер Риттер. В отличие от своего конкурента «Змей Мидгард» мог одинаково хорошо передвигаться под землей, под водой и по суше. Инженер вышел с предложением создания двадцати подобных машин для атаки на все ту же несчастную Великобританию. Тем не менее, стоимость каждой машины кусалась, составляя до 30 миллионов рейхсмарок. Именно дороговизна проекта не дала его реализовать на практике. Чертежи подземного крейсера были возвращены инженеру на доработку и о них будто бы благополучно забыли. Правда, после войны в штольне неподалеку от Кенигсберга советскими войсками была раскопана конструкция некой машины с виду напоминавшей не то гусеницу, не то подземный состав. Советское командование предположило, что найден экспериментальный образец одной из подземных лодок немцев. Фактически это был подземный состав аналогичный железнодорожному, состоящий из нескольких квадратных вагонов. Каждый из них имел размеры семь на семь метров и около 3,5 метров высотой. Общая длина подземной лодки равнялась 500 метрам. Вместо «паровоза» в голове состава располагалась огромная буровая установка с четырьмя бурами полутораметровой длины. Вращались они благодаря дизельным генераторам, расположенным в квадратных вагонах. [С-BLOCK]

На вооружении подземного поезда стояло сто 250 килограммовых мин, тысяча 10 килограммовых и 12 пулеметов для защиты лодки, в случае ее подъема на поверхность. Кроме того подземная лодка имела специальные снаряды для подрыва скальных пород, выпускаемых двумя торпедными аппаратами. Управлять движущейся махиной должен был экипаж из 60 человек, для которых на борту подземной лодки существовала кухня и вместительная спальня. Двигалось механическое чудовище со скоростью 3 км/ч под землей в каменистом грунте, 10км/ч в черноземном грунте, 3 км/ч под водой и до 30 км/ч на земле. То, что советскими военным был обнаружен реальный образец подземной лодки однозначно говорило в пользу того факта, что данный аппарат мог быть испытан на практике. К счастью в войска его поставить не успели из-за наступления советских войск и окончания войны.