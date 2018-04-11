Рязанский: Частный бизнес изменит расклад в космосе

Я отношусь к этим 84%, поскольку тоже считаю, что на данный момент Россия все еще является лидером в освоении космоса. Хотя, приход в космонавтику частных компаний может изменить подобный расклад. Конечно, частные компании достаточно эффективны по сравнению с государственными проектами.

Топ-2: Открыто авиасообщение между Россией и Египтом Сергей Рязанский: Сегодня после перерыва в 2,5 года из Москвы Каир был совершен первый авиарейс. Все рейсы будут выполняться из второго терминала аэропорта Каира, который был специально оборудован для российских рейсов.

С нашим самолетом 2,5 года назад произошла ужасная трагедия и мне очень хочется, чтобы подобных вещей в нашем мире было как можно меньше. Но, знаете, если посмотреть на нашу планету из космоса, границ на Земле не видно. Все границы, которые у нас здесь появились — в наших головах, их придумали мы сами. Так что, ребята, давайте жить дружно!

Топ-3: В Госдуме предлагают штрафовать аккаунты с многочисленной аудиторией за фейки Сергей Рязанский: В Госдуме предлагают штрафовать аккаунты с многочисленной аудиторией за фейки во время ЧС. С инициативой выступил экспертный совет молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте. Речь идет о штрафах от 50 тысяч рублей до миллиона для владельцев аккаунтов с многочисленной аудиторией в социальных сетях.

Здесь есть достаточно сложный вопрос: как отличить правдивую информацию от фейковой, если не ты этот фейк создавал? Я, например, ответа не знаю. Поэтому, опять же, хочу сказать: ребята, давайте жить дружно и честно! Я против фейков.

Топ-4: Прокуратура извинилась перед фермером, которого судили за незаконный оборот спецсредств Сергей Рязанский: Прокуратура извинилась перед фермером Евгением Васильевым из Курганской области , которого судили за незаконный оборот спецсредств из-за покупки GPS-маячка, который тот установил на ошейник своей коровы.

Честно говоря, я смеялся над этой новостью, еще когда только появилась информация о такой ситуации, и был абсолютно уверен, что извинения последуют. Это очень смешной казус в современном мире, где маячки становятся обычным устройством. Правда, это просто смешное обвинение. Сейчас я очень рад, что все закончилось справедливо, хотя, думаю, нервы бедному фермеру потрепали.

Я очень рад, что Российская академия наук занимается интересными, амбициозными разработками. Уверен, что подобные проекты привлекут нашу молодежь в физику, и вообще в науку.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.