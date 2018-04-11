Виртуальный мир угрожает цивилизации

— Михаил Валентинович, вклад Курчатовского института в развитие страны неоценим. Как вы сами смотрите на проделанную за десятилетия работу?

— Обороноспособность и национальная безопасность России напрямую зависела и зависит от успехов в атомной отрасли. За эти 75 лет во многом благодаря Курчатовскому институту появились мирный атом, ядерная медицина, создавались и совершенствовались первые реакторы АЭС, вычислительные машины, отсюда вышел даже Рунет. Мы являемся родоначальниками атомной энергетики.

Мы строим станции по всему миру. В этом году исполняется 60 лет с тех пор, как мы спустили на воду первую советскую атомную подлодку «Ленинский комсомол». А в 1959 году был создан первый в мире атомный ледокол «Ленин». Кроме России, никто больше не обладает атомным ледокольным флотом.

В прошлом году спущены два новых корабля — «Арктика» и «Россия». Принято решение о создании еще одного, более дорогого и сложного типа, ледокола «Лидер». Это необходимо для развития Северного морского пути, ведь он в разы короче пути между Востоком и Западом через Суэцкий канал и Индийский океан.

— На днях президент России Владимир Путин посетил Курчатовский институт. Как прошла встреча?

— Это было первое из десяти мероприятий в рамках празднования 75-летия института, запланированных на год, — совместное заседание с президиумом Российской академии наук . В нем принял участие Владимир Путин. Не так давно на Президентском совете в Новосибирске был принят ряд очень важных решений, которые затем были закреплены в Послании Президента, — о создании принципиально новой инфраструктуры, которая включает в себя строительство синхротрона в Академгородке под Новосибирском и принципиально нового ускорителя для генерации мощного рентгеновского излучения на нашей площадке в Протвине под Москвой . Во время визита в наш институт Владимиром Путиным было решено расширить эту инфраструктуру, включив в нее Владивосток . Глава государства дал добро на создание синхротрона на базе Дальневосточного университета. В ближайшие годы мы также планируем ввод ядерного нейтронного реактора в Гатчине , в Ленинградской области . Через пять-шесть лет мы будем обладать самой совершенной в мире исследовательской инфраструктурой.

— Что еще сейчас является приоритетным в работе института?

— Мы на новом этапе развития. XXI век — это век природоподобных технологий. Понимая важность защиты нашей страны при помощи ядерного «зонтика», мы совершенствуем эти технологии, но по большей части занимаемся совсем другим, потому что ни атомные лодки, ни ракеты скоро не будут иметь решающей силы. Фактически нами создан новый институт, который называется Центром конвергентных наук и технологий. Он занимается развитием медицины, генетики, изучением стволовых клеток и многим другим. Применять против человека атомное оружие уже не нужно. Есть другие технологии. Мы становимся уязвимы через лекарства, продукты, напитки.

Кроме того, формируется система по изоляции существенной части населения, ее забирают компьютерные сети, GPS. Население начинает жить там, в виртуальном мире. Построен фактически цифровой ГУЛАГ, только люди идут туда добровольно. Они становятся полностью управляемы. Это есть главный вызов сегодняшней цивилизации.