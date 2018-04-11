Перевести машину с бензина на газ стало проще и дешевле

Правда, такие сравнительно комфортные условия действуют только для жителей Татарстана , где принята региональная программа субсидирования. По мере того как региональные бюджеты найдут средства на льготы, они могут появиться и в других субъектах России

Сегодня, чтобы установить в автомобиле газобаллонное оборудование (ГБО), владельцу надо обратиться в пункт переоборудования транспортного средства (автосервис, имеющий разрешение на соответствующие работы), предоставить документы на экспертизу в местную лабораторию и оплатить установку.

После выполнения работ вам выдадут топливную карту, которая вновь должна пройти экспертизу. Далее ставится отметка в ГИБДД о переводе машины на метан. Процесс переоборудования включает восемь этапов общей продолжительностью 53 дня. Сложная процедура возникла после принятия техрегламента по безопасности колесных транспортных средств — ГБО означает внесение изменений в конструкцию ТС, отсюда такие муки.

Теперь в Татарстане от 15 до 30 процентов затрат автовладельца на установку ГБО компенсирует региональный бюджет, «бумажный» процесс занимает не более пяти дней. «Например, усовершенствован порядок процедуры проверки транспортных средств, согласована возможность подачи документов по доверенности без присутствия владельца транспортного средства, оптимизирован график приема граждан и сокращены сроки рассмотрения документов», — рассказал начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения минпромторга Татарстана Рамиль Сахапов (цитата по "Татар-информ" ).

Почти все эксперты отмечают среди плюсов перехода на метан дешевизну топлива: КПГ с 2015 года держится у отметки 16 рублей за кубометр, в то время как литр дизеля подорожал на десять процентов. Кроме того, машина на газу выигрывает за счет экологичности и безопасности ГБО, а также удлиненного интервала техобслуживания — износ двигателя сокращается на 35-45 процентов. Правда, последний плюс перекрывает цена вопроса.