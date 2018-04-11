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Иван Ургант не позволяет детем гордиться известным отцом
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Иван Ургант не позволяет детем гордиться известным отцом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Иван Ургант — счастливый отец троих дочерей: 18-летний Эрики, 10-летней Нины и 3-летней Валерии. Телеведущий старается беречь их от посторонних глаз, но иногда выкладывает снимки девочек в своем микроблоге. Поклонники утверждают, что все три похожи на него, даже его падчерица Эрика (дочь жены от первого брака).
Телеведущий глубоко погружен в дела своих дочерей. Он знает, какие мультфильмы смотрит Валерия и даже выбрал себе любимого персонажа. «В жизнь мою пришли свиньи. Я понимаю, что мои родственники в Израиле сейчас забудут мое имя, но это так. Младшая дочь увлечена историями про свинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама Свин, конечно, Пеппа и ее младший брат Джордж, мой любимчик. Джордж — единственный вменяемый человек во всей этой компании, у него нормальное имя и все шансы вырасти во что-то приличное. В общем, мы сейчас активно следим за этими приключениями», — рассказал Ургант в интервью Teleprogramma.pro.
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А вот Нина уже доросла до Гарри Поттера. «В мирное, безмятежное, довоенное детство старшей из двух младших моих дочерей сейчас ворвался Гарри Поттер. Влетел, как ракета из обращения президента к Федеральному собранию. Так же ярко, неожиданно и цветно. Она читает быстро, проглатывает эти книги. И мне приходится вспоминать. Я, к своему стыду, „Гарри Поттера“ не читал. Я начал читать, но был уже не в том возрасте, как мне казалось. Хотя я смотрел все фильмы, и мне они очень нравятся», — делится телеведущий.
Девочки находятся уже в таком возрасте, когда понимают, чем занимается их отец и осознают его популярность. Но Ургант утверждает, что старается им не позволять гордиться этим фактом. «Я прижигаю это все сразу каленым железом, говорю: не смей!», — рассказывает Иван.
Полное интервью с телеведущим читайте на нашем сайте.
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