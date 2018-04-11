Весенние паводки переполнили реку

11 апреля в народном парке в районе Чертаново Южное в связи с паводком произошел разлив реки Городни. Из-за потопа часть парка оказалась под водой. Что послужило причиной наводнения, выяснял корреспондент «ВМ».

Приезжаем к дому № 50, корпус 1, по улице Чертановской. Напротив многоквартирного дома разлилось самое настоящее озеро. Лавки и мусорки наполовину погружены в воду. Местные жители делают селфи на фоне затопленной территории. Но в чем причина наводнения?

— Каждую весну наш парк затапливает вода из речки Городни, — рассказывает местный житель Александр Барашев. — Дело в том, что для отвода воды из реки в соседний пруд под землей проложили трубы. Но не рассчитали их диаметр, он слишком маленький. Поэтому вода, говоря простым языком, не помещается в этих трубах и река выходит из берегов.

Чтобы убедиться в правоте старожила, мы решаем осмотреть и территорию, и трубы. Добраться до них непросто, нам приходится открывать колодезный люк и спускаться под землю.

Вместе со специалистами Центра подземных исследований отправляемся обследовать коллектор Городни, который проходит под Чертановской улицей. Перед нашими глазами предстают небольшие в диаметре трубы, которые проложили рабочие во время благоустройства парка. Действительно, вода из речки не успевает утекать в пруды.

Связываемся с префектурой Южного округа.