Весенние паводки переполнили реку 

11 апреля в народном парке в районе Чертаново Южное в связи с паводком произошел разлив реки Городни. Из-за потопа часть парка оказалась под водой. Что послужило причиной наводнения, выяснял корреспондент «ВМ».
Приезжаем к дому № 50, корпус 1, по улице Чертановской. Напротив многоквартирного дома разлилось самое настоящее озеро. Лавки и мусорки наполовину погружены в воду. Местные жители делают селфи на фоне затопленной территории. Но в чем причина наводнения?
— Каждую весну наш парк затапливает вода из речки Городни, — рассказывает местный житель Александр Барашев. — Дело в том, что для отвода воды из реки в соседний пруд под землей проложили трубы. Но не рассчитали их диаметр, он слишком маленький. Поэтому вода, говоря простым языком, не помещается в этих трубах и река выходит из берегов.
Чтобы убедиться в правоте старожила, мы решаем осмотреть и территорию, и трубы. Добраться до них непросто, нам приходится открывать колодезный люк и спускаться под землю.
Вместе со специалистами Центра подземных исследований отправляемся обследовать коллектор Городни, который проходит под Чертановской улицей. Перед нашими глазами предстают небольшие в диаметре трубы, которые проложили рабочие во время благоустройства парка. Действительно, вода из речки не успевает утекать в пруды.
Связываемся с префектурой Южного округа.
— О затоплении парковой территории мы незамедлительно сообщили в 6-й район ГУП «Мосводосток», поскольку обслуживанием рек и каналов занимаются они, — сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Миронова. — Колонна аварийных бригад приехала на место для ликвидации потопа. По словам коммунальщиков, мощные насосы, протянутые в воду, откачают ее из низины парка, а специалисты Мосводостока будут дежурить на реке, чтобы не допустить повторного потопа.