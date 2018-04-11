Ещё
Весенние паводки переполнили реку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весенние паводки переполнили реку 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
11 апреля в народном парке в районе Чертаново Южное в связи с паводком произошел разлив реки Городни. Из-за потопа часть парка оказалась под водой. Что послужило причиной наводнения, выяснял корреспондент «ВМ».
Приезжаем к дому № 50, корпус 1, по улице Чертановской. Напротив многоквартирного дома разлилось самое настоящее озеро. Лавки и мусорки наполовину погружены в воду. Местные жители делают селфи на фоне затопленной территории. Но в чем причина наводнения?
— Каждую весну наш парк затапливает вода из речки Городни, — рассказывает местный житель Александр Барашев. — Дело в том, что для отвода воды из реки в соседний пруд под землей проложили трубы. Но не рассчитали их диаметр, он слишком маленький. Поэтому вода, говоря простым языком, не помещается в этих трубах и река выходит из берегов.
Чтобы убедиться в правоте старожила, мы решаем осмотреть и территорию, и трубы. Добраться до них непросто, нам приходится открывать колодезный люк и спускаться под землю.
Вместе со специалистами Центра подземных исследований отправляемся обследовать коллектор Городни, который проходит под Чертановской улицей. Перед нашими глазами предстают небольшие в диаметре трубы, которые проложили рабочие во время благоустройства парка. Действительно, вода из речки не успевает утекать в пруды.
Связываемся с префектурой Южного округа.
— О затоплении парковой территории мы незамедлительно сообщили в 6-й район ГУП «Мосводосток», поскольку обслуживанием рек и каналов занимаются они, — сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Миронова. — Колонна аварийных бригад приехала на место для ликвидации потопа. По словам коммунальщиков, мощные насосы, протянутые в воду, откачают ее из низины парка, а специалисты Мосводостока будут дежурить на реке, чтобы не допустить повторного потопа.
Вечерняя Москва: последние новости
Премьера! «Засекреченные списки». Не повторять - убьет! Столица первой начинает возвращать туристам налог на добавленную стоимость Англичанка «отстегнула» нос в прямом эфире телешоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взлетевшая нефть воскресила рубль25
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ302
Киев потребовал от Москвы уступок по газу92
Мэй готова ударить по Сирии147
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»43
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение