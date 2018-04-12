80% дорог Иркутска планируют привести в нормативное состояние до 2025 года

Более 80% дорог Иркутска планируют привести в нормативное состояние к 2025 году, сообщил мэр города Дмитрий Бердников во время отчёта о работе администрации областного центра в 2017 году. По его словам, в этом году на дорожный ремонт направят не менее 1 млрд руб., на эти деньги планируют отремонтировать 33 км дорог.

«Будут построены подходы к Маратовской развязке, сделаны объездные дороги Первомайского, Университетского, Юбилейного микрорайонов. Начнём ремонт улиц Карла Маркса, Полярной, Ушаковской, Безбокова, Петрова, Аргунова, Костычева, Генерала Доватора», — уточнил мэр.

Он напомнил, что в 2017 году Иркутск вошёл в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», тогда на реконструкцию и строительство магистралей и развязок города направили 1 млрд руб. На эти деньги отремонтировали 27 участков дорог. В порядок привели более 800 тыс. квадратных метров дорожного полотна, 45 тыс. «квадратов» тротуаров. В прошлом году в областном центре завершили реконструкцию Покровской развязки, начатую в 2015 году, а также выполнили первый этап реконструкции Маратовской развязки.