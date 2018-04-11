Ещё
Комаров: OneWeb выбрал российские «Протоны» для запуска своих спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комаров: OneWeb выбрал российские «Протоны» для запуска своих спутников 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спутниковый оператор OneWeb заказал у Роскосмоса запуски своих спутников на ракетах «Протон», сообщил гендиректор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров.
Ранее OneWeb заказал у России 21 запуск ракет «Союз» с 672 своими спутниками.
"Сейчас тот же заказчик, выбирая уже тяжелый носитель для запусков своих телекоммуникационных аппаратов, остановился на «Протоне», — сказал он в интервью "Российской газете".
OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе (Франция). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.
Позднее на основе этого завода будет создано более крупное предприятие OneWeb в штате Флорида, США.
На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.
РИА Новости: последние новости
Россия с тревогой наблюдает движение мира к опасной черте, заявил Небензя Володин призвал ответить на "хамское" поведение США Россия и Узбекистан договорились увеличить количество рейсов между странами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взлетевшая нефть воскресила рубль25
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ302
Киев потребовал от Москвы уступок по газу92
Мэй готова ударить по Сирии147
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»43
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение