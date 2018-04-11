Небензя: Мир движется к опасной черте 

«Мы молчать не можем. Мы говорим открыто, что мы с тревогой наблюдаем, что мир, к сожалению, движется к опасной черте», — отметил дипломат. По его словам, голос России «слышат многие, но не слышат главные партнеры», которые и «занимаются подготовкой к неким авантюрам».
А в американских СМИ позиция Москвы преподносится очень скудно. Как отметил Небензя, пресса отмечает его заявления, однако «это не самое главное из того, что я хотел сказать на том или ином заседании».
И работать в последнее время стало сложнее — после высылки Вашингтоном ряда сотрудников представительства РФ при ООН. «Но мы не ослабили и не прекратили свою работу, мы мобилизовались и компенсировали отсутствие выпавших из рядов сотрудников еще более активной и интенсивной работой», — заявил Небензя.
Что касается проекта резолюции США по расследованию «применения химоружия» в Сирии, который был во вторник заблокирован на заседании СБ ООН, то, по словам дипломата, он изначально был непроходным. «Об этом прекрасно знали наши партнеры. Они знали, чем закончится ее постановка на голосовании. И мы об этом говорили», — отметил постпред. По его словам, в том документе авторы попытались воспроизвести механизм по расследованию случаев применения отравляющих веществ, который был придуман после прошлогодних событий в Хан-Шейхуне. «Он был абсолютно предвзятым, заказным», — напомнил дипломат.