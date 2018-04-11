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Центры молодежного инновационного творчества создадут в каждом районе Ставрополья
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Центры молодежного инновационного творчества создадут в каждом районе Ставрополья 

ТАСС 2 часа назад
СТАВРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Власти планируют открыть центры молодежного инновационного творчества в каждом из 26 районов Ставропольского края в ближайшие пять лет. Об этом сообщил министр экономического развития региона Валерий Сизов на коллегии ведомства.
"Мы открыли 6 центров молодежного инновационного творчества, из них два были открыты в 2017 году. В 2018 году уже открыт один центр, до конца года планируется открыть еще два. Разработана программа развития сети ЦМИТ, планируется за пять лет открытие центров в каждом муниципальном образовании", — сказал он.
По словам Сизова, развитие сети ЦМИТ позволяет привлекать школьников к научно-техническому творчеству, проводить профориентационную работу. Развитие сети поддерживает краевой бюджет. «Деньги выделяются не только на начальное приобретение оборудования, но небольшие средства выделяются и на обеспечение дальнейшей работы ЦМИТ», — пояснил Сизов.
Ранее сообщалось, что первый детский технопарк «Кванториум» открылся на Ставрополье в октябре 2017 года. На занятиях дети получат знания об особенностях возобновляемой энергетики, обучаются проектированию различных аппаратов, занимаются конструированием и программированием роботов, изучают прототипирование и 3D-моделирование.
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