Центры молодежного инновационного творчества создадут в каждом районе Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ , 11 апреля. / ТАСС /. Власти планируют открыть центры молодежного инновационного творчества в каждом из 26 районов Ставропольского края в ближайшие пять лет. Об этом сообщил министр экономического развития региона Валерий Сизов на коллегии ведомства.

"Мы открыли 6 центров молодежного инновационного творчества, из них два были открыты в 2017 году. В 2018 году уже открыт один центр, до конца года планируется открыть еще два. Разработана программа развития сети ЦМИТ, планируется за пять лет открытие центров в каждом муниципальном образовании", — сказал он.

По словам Сизова, развитие сети ЦМИТ позволяет привлекать школьников к научно-техническому творчеству, проводить профориентационную работу. Развитие сети поддерживает краевой бюджет. «Деньги выделяются не только на начальное приобретение оборудования, но небольшие средства выделяются и на обеспечение дальнейшей работы ЦМИТ», — пояснил Сизов.

Ранее сообщалось, что первый детский технопарк «Кванториум» открылся на Ставрополье в октябре 2017 года. На занятиях дети получат знания об особенностях возобновляемой энергетики, обучаются проектированию различных аппаратов, занимаются конструированием и программированием роботов, изучают прототипирование и 3D-моделирование.