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В Грозном до конца года запустят производство ювелирных изделий
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В Грозном до конца года запустят производство ювелирных изделий 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Производство ювелирных изделий совместно со специалистами из Индии планируют запустить в Грозном в течении трех месяцев. Об этом сообщил ТАСС мэр города Муслим Хучиев.
"Провел встречу с генеральным директором компании International Gemological Laboratories Олегом Скворцовым и представителями бизнеса из Индии Сунни и Нагжбай Сакария, которые предложили реализовать в Грозном проект ювелирного производства. Для этого инвесторам будет предоставлена необходимая площадка для размещения станков и дополнительного технического оборудования, а также для лаборатории по проверке качества огранки драгоценных камней. Специалистов в лабораторию инвестор подготовит за свой счет в геммологическом Центре МГУ им. Ломоносова", — сообщил градоначальник.
По его словам, бизнесмены готовы зарегистрировать компанию в Грозном и в будущем открыть филиал в Москве. «Стоит отметить, что новое производство подразумевает применение современных технологий огранки драгоценных камней. Для работы на начальном этапе привлекут специалистов из Индии и Москвы, с последующей передачей опыта чеченским геммологам», — отметил Хучиев.
В 2018 году в Грозном на стадии реализации находятся более 70 инвестиционных проектов общей стоимостью 197,172 млрд рублей. В числе факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность города, власти считают работу по снижению административных барьеров и обеспечению доступа к инфраструктуре.
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