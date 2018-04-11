Жилищные условия ветеранов в Подмосковье улучшат в преддверии 73‑й годовщины Победы

Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими компаниями приступила к реализации акции «Помоги ветерану», в рамках которой пожилым людям улучшат жилищные условия, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В преддверии 73-ой годовщины Великой Победы в Подмосковье стартовала акция «Помоги ветерану». Организатором благотворительной инициативы стало Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» под руководством Главного жилищного инспектора региона Вадима Сокова

«Цель акции, которая реализуется по всей Московской области, улучшить условия проживания ветеранов Подмосковья. В данном случае речь идет не о мероприятиях, которые можно провести при осуществлении штатного жилищного надзора. В рамках акции мы готовы оказать в качестве подарка ко Дню Победы реальную посильную помощь ветеранам войны, проживающим в Московской области», — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, для того, чтобы узнать, в какой именно помощи нуждается ветеран, жилищные инспекторы территориальных отделов и уполномоченные представители управляющих организаций с начала апреля проводят очные беседы с ветеранами и выясняют их нужды.

Координируют инициативу ответственные инспекторы территориальных отделов Госжилинспекции. Работа проводится в тесном сотрудничестве с управляющими организациями, которые добросовестно исполняют свои обязанности по содержанию МКД. Как правило, именно такие компании открыты для диалога с жителями и оказывают самую непосредственную помощь инспекторам территориальных отделов Госжилинспекции Московской области с поиском ветеранов ВОВ, проживающих в домах, находящихся в их управлении.

«Первой в этом году к акции присоединилась управляющая компания ООО «ЖКХ–Сервис» из города Жуковский . В подарок к 73-й годовщине Великой Победы ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Тарасовой Любови Ивановне было демонтировано старое сантехническое оборудование в ванной комнате и установлено новое. Кроме того, представители УК провели замену водопроводных труб в ванной комнате и на кухне, а также отремонтировали межпанельные швы с внешней стороны квартиры для обеспечения энергосбережения», — уточняется в сообщении.

По словам главы ведомства, оказание необходимой поддержки ветеранам Великой Отечественной войны Подмосковья, должно стать не просто хорошей предпраздничной традицией, но и продолжаться круглогодично.

«Наша акция — это малая толика того, что мы можем сделать для ветеранов, ставших свидетелями и участниками страшных событий. Хочу отметить, что на предложения поддержки предпраздничного проекта оперативно откликаются и газовые службы, и местные администрации, и управляющие компании», — заключил Соков.