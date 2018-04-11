Можно ли иметь сразу два действующих загранпаспорта?

Sobesednik.ru выяснил, возможно ли пользоваться сразу двумя заграничными паспортами.

«Оформляю сейчас загранпаспорт нового образца (биометрический). Но у меня еще не истек срок действия старого паспорта. Мне сказали, что при получении нового старый аннулируют. Правильно ли это?»Константин, Реутов

О документах для выезда за рубеж рассказывает юрист Денис ПИЛИПЕНКО:

— Прежде второй загранпаспорт гражданин РФ мог оформить, только если это требовалось по работе, при частых выездах за границу. Необходимым условием было ходатайство от работодателя.

Но с 14 декабря 2015 года, когда были приняты изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», любой гражданин РФ получил возможность иметь два загранпаспорта, каждый со своим сроком действия. Как указано на сайте МВД — без соблюдения каких-либо условий.

Зачем иметь два заграна? Это удобно в разных ситуациях. Например, выезжаете в одну страну, а на носу уже поездка в другую, надо подавать документы на визу. Или побывали в одной из стран арабского мира, получили отметку в паспорт, с которой вас могут не пустить, если соберетесь в Израиль

Паспорт можно получить, сдав, как и раньше, документы в территориальный ОВД. А можно оформить в многофункциональном центре или подав заявление через сайт госуслуг. Второй загранпаспорт будет обязательно биометрический, нового поколения.

Удобнее всего воспользоваться сайтом госуслуг (сначала завести на нем личный кабинет). Заявление оформляется в электронном виде (многие данные будут введены в него автоматом). И вам, опять же, не придется тащить кучу документов — понадобятся лишь основные, остальные сами сотрудники добудут для вас бескорыстно в соответствии с так называемым межведомственным обменом.

В остальном порядок оформления стандартный: пошлина составляет 3500 рублей (для ребенка — 1500). Срок варьируется от 1 месяца, если вы оформляете по месту постоянной регистрации, до четырех, если по месту временной. После подачи заявления вам укажут дату и время, к которому нужно будет явиться в ФМС, чтобы предъявить оригиналы документов. Если оплата госпошлины за паспорт произведена также через сайт госуслуг, она будет не 3500 рублей, а на 30% меньше.

Срочного порядка для биометрии не преду-смотрено, конечным шагом в деле оформления документа будет нанесение на фабрике Гознака методом лазерной гравировки информации на пластиковую страницу вашего нового паспорта.

Аннулировать первый паспорт при получении второго — этого закон не предусматривает.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.