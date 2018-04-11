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Узники фашизма почтили память павших товарищей
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Узники фашизма почтили память павших товарищей 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 11 апреля, на Поклонной горе собрались бывшие узники концентрационных лагерей. Именно в этот день, 11 апреля 1945 года, заключенные лагеря Бухенвальд подняли восстание.
Ежегодно 11 апреля на Поклонной горе слышны звуки Бухенвальдского набата. В этот день традиционно проходит мемориальная акция, посвященная бывшим заключенным концентрационных лагерей Третьего рейха. Среди участников — бывшие малолетние узники фашизма, ветераны Великой Отечественной войны. В этом году мероприятие началось с памятного митинга около монумента «Трагедия народов».
— Я благодарна всем тем, кто, превозмогая боль, пришел в это святое место, — обратилась к участникам митинга председатель Совета Московского городского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Зинаида Лашук. — И очень жаль, что на этой встрече нет многих дорогих нам людей, которые уходят каждый год. Мы сохраним память о них в книгах и делах.
Также было зачитано письмо от Совета родителей учащихся московских школ.
После вступительного слова выступил священник Николай Тихомиров. Он поблагодарил всех присутствующих от лица Русской православной церкви за мужество и терпение, проявленные в немецком плену.
— Герои — это не только те, кто прошел всю войну с оружием в руках, — сказал священник. — Невозможно было бы пережить страшные события Великой Отечественной войны, если бы не было тех, кто стойко переносил все ее тяготы и лишения. Церковь всегда в первую очередь молилась за мучеников.
Участники митинга не только почтили память погибших, но и коснулись вопроса правового статуса бывших узников концлагерей. В настоящее время они пользуются частью льгот, положенных ветеранам Великой Отечественной войны, но все еще не считаются полноправными участниками войны.
— Сейчас у нас есть некоторые льготы, — рассказала председатель Совета ветеранов городского поселения Лесной Городок Роза Волошина. — Но до ветеранских они недотягивают. Это несправедливо, ведь мы тоже прошли всю войну.
Поддерживают Волошину и в общероссийской общественной организации «Офицеры России». Член президиума организации полковник Виктор Золотухин считает, что об узниках концлагерей говорят слишком мало. Чтобы это исправить, «Офицеры России» организовали в Музее Победы выставку, посвященную памятникам бывшим пленникам Рейха.
— В Москве до сих пор нет таких памятников городского или федерального уровня, — высказал Золотухин свою позицию. — Необходимо помнить о том, сколько горя принесла Великая Отечественная война, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись.
В конце митинга участники почтили память павших минутой молчания.
СПРАВКА
За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. 11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.
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