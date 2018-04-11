Узники фашизма почтили память павших товарищей

В среду, 11 апреля, на Поклонной горе собрались бывшие узники концентрационных лагерей. Именно в этот день, 11 апреля 1945 года, заключенные лагеря Бухенвальд подняли восстание.

Ежегодно 11 апреля на Поклонной горе слышны звуки Бухенвальдского набата. В этот день традиционно проходит мемориальная акция, посвященная бывшим заключенным концентрационных лагерей Третьего рейха. Среди участников — бывшие малолетние узники фашизма, ветераны Великой Отечественной войны. В этом году мероприятие началось с памятного митинга около монумента «Трагедия народов».

— Я благодарна всем тем, кто, превозмогая боль, пришел в это святое место, — обратилась к участникам митинга председатель Совета Московского городского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Зинаида Лашук. — И очень жаль, что на этой встрече нет многих дорогих нам людей, которые уходят каждый год. Мы сохраним память о них в книгах и делах.

Также было зачитано письмо от Совета родителей учащихся московских школ.

— Герои — это не только те, кто прошел всю войну с оружием в руках, — сказал священник. — Невозможно было бы пережить страшные события Великой Отечественной войны, если бы не было тех, кто стойко переносил все ее тяготы и лишения. Церковь всегда в первую очередь молилась за мучеников.

Участники митинга не только почтили память погибших, но и коснулись вопроса правового статуса бывших узников концлагерей. В настоящее время они пользуются частью льгот, положенных ветеранам Великой Отечественной войны, но все еще не считаются полноправными участниками войны.

— Сейчас у нас есть некоторые льготы, — рассказала председатель Совета ветеранов городского поселения Лесной Городок Роза Волошина. — Но до ветеранских они недотягивают. Это несправедливо, ведь мы тоже прошли всю войну.

Поддерживают Волошину и в общероссийской общественной организации «Офицеры России». Член президиума организации полковник Виктор Золотухин считает, что об узниках концлагерей говорят слишком мало. Чтобы это исправить, «Офицеры России» организовали в Музее Победы выставку, посвященную памятникам бывшим пленникам Рейха.

— В Москве до сих пор нет таких памятников городского или федерального уровня, — высказал Золотухин свою позицию. — Необходимо помнить о том, сколько горя принесла Великая Отечественная война, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись.

В конце митинга участники почтили память павших минутой молчания.

СПРАВКА

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. 11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.