Осужденный за рукоприкладство экс-глава Всеволожского района готовиться войти в правительство Приморья

Понял, что такое власть

Как стало известно 47news , бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко находится в процессе трудоустройства на должность заместителя начальника департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам правительства Приморского края во Владивостоке . Его руководителем станет начальник ведомства Елена Пархоменко

В аппарате вице-губернатора Приморского края Гагика Захаряна , курирующего вопросы ЖКХ, сразу поняли о ком идет речь и сообщили, что Соболенко видели в правительстве.

«Он уже подал в отдел кадров почти все документы. Остались медицинские справки, но за ними ему придется лететь обратно по месту его жительства, здесь он их получить не сможет», — рассказали в приемной приморского вице-губернатора.

Соболенко, по его словам, будет курировать в правительстве региона отдельное направление по привлечению инвестиций. Пока же речь идет о 5 млрд рублей федеральных средств.

Экс-глава администрации Всеволожского района был осужден 31 октября 2013 года по статье 286 Уголовного кодекса «превышение должностных полномочий» за рукоприкладство в своем кабинете над просителями. По решению суда, Соболенко был приговорен к трем годам лишения свободы с лишением права занимать госдолжности на три года. То есть к концу 2016 году запрет самоликвидировался.

В своем последнем слове в суде в 2013 году Соболенко говорил: «Я благодарен потерпевшим. Вот уже четыре месяца я отлучен от власти и никогда туда не вернусь, потому что переосмыслил свою деятельность за последние тридцать лет. Я понял, что такое власть».