Ещё
Экс-чиновник из Ленобласти займёт интересное место в правительстве Приморья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-чиновник из Ленобласти займёт интересное место в правительстве Приморья 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
Бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко, осуждённый за превышение должностных полномочий, готовится к вступление в новую должность. 47news пишет, что Соболенко займёт пост в правительстве Приморья.
Согласно информации из источников издания, Соболенко будет курировать в правительстве Приморья отдельное направление по привлечению инвестиций. Пока же речь идет о 5 млрд рублей федеральных средств, которые будут отданы в ведение бывшего чиновника из Ленобласти.
По подтверждённым данным Соболенко действительно в настоящий момент уже находится в процессе трудоустройства на должность замначальника департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам правительства Приморского края во Владивостоке. Его непосредственным руководителем на новом месте станет начальник ведомства Елена Пархоменко.
Ivyborg.ru: последние новости
Прокуратура нашла в Подпорожье безграничные кладбища Дрозденко анонсировал начало реформ муниципалитетов Ленобласти Инспектор МРЭО из Приозерска и его товарищи ответят за оптовые продажи водительских прав
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля168
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня69
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии67
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН42
Россия показала самый мощный автомат49
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение