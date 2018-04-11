Экс-чиновник из Ленобласти займёт интересное место в правительстве Приморья 

Бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко, осуждённый за превышение должностных полномочий, готовится к вступление в новую должность. 47news пишет, что Соболенко займёт пост в правительстве Приморья.
Согласно информации из источников издания, Соболенко будет курировать в правительстве Приморья отдельное направление по привлечению инвестиций. Пока же речь идет о 5 млрд рублей федеральных средств, которые будут отданы в ведение бывшего чиновника из Ленобласти.
По подтверждённым данным Соболенко действительно в настоящий момент уже находится в процессе трудоустройства на должность замначальника департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам правительства Приморского края во Владивостоке. Его непосредственным руководителем на новом месте станет начальник ведомства Елена Пархоменко.