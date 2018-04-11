Рейтинг городских новинок с начала года составили на портале «Активный гражданин»

Реабилитационные учреждения после инсульта, сервисы по оформлению водительских прав и документов на недвижимость в центрах госуслуг, а также новый маршрут трамвая «Витязь-М» получили самые высокие оценки в голосовании на портале «Активный гражданин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

»Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие городские новинки по итогам первого квартала этого года. Высшие оценки получили изменения в области здравоохранения и транспорта, а также в сфере госуслуг», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 4,86 балла из пяти возможных набрало открытие отделения реабилитации после инсульта с современным оборудованием в больнице имени В. В. Вересаева. В прошлом году медучреждение вошло в состав московской инсультной сети. Одновременно в новом центре могут лечиться до 20 человек. Восстановить двигательные, речевые, психоэмоциональные и когнитивные функции пациентам помогают невролог, логопед, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры (ЛФК), психолог и инструктор ЛФК.

Новость о начале работы девятого центра инсультной сети набрала 4,85 балла. Учреждение, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, находится в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени Юдина. Здесь проводят операции по удалению тромбов.

«На третьем месте оказалась возможность оформить за одно посещение полный пакет документов при переезде и покупке жилья. Услуга предоставляется во всех центрах «Мои документы». Эта новинка набрала 4,83 балла. 4,82 балла — у сервиса по оформлению или замене водительского удостоверения. Он действует во всех центрах госуслуг с начала февраля. Права можно получить в течение девяти календарных дней», — добавляется в сообщении.

Новый маршрут трамвая «Витязь-М» на востоке Москвы получил оценку 4,81 балла. На маршруте №24 «Новогиреево» — «Курский вокзал» работают бестурникетные комфортные для маломобильных пассажиров трамваи с климат-контролем.

В четвертом квартале прошлого года высокие оценки «активных граждан» получили новинки в культурно-развлекательной и транспортной сфере, а также в области госуслуг. Лидером стала новость о работе московского метро в течение всей новогодней ночи.