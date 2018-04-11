Самарские предприятия повышают производительность труда в рамках федеральной программы

Самарской области достигнуты первые успехи в реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Напомним, наш регион — один из шести первых субъектов страны, ставших участниками проекта. Среди предприятий, которые смогли улучшить свои показатели — Средне-Волжский механический завод.

От Белоруссии до Сахалина. Именно так описывают географию поставок своей продукции сотрудники Средне-Волжского механического завода. Одно из востребованных изделий — корпус для кумулятивного заряда. Применяется он в нефтяной и газовой промышленности при пробивании стенок скважин. Однако процесс изготовления детали еще 4 месяца назад оставлял желать лучшего. На подготовку одной партии продукции уходило свыше 100 часов. Поэтому старт федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» пришелся как нельзя кстати. «Узнав о запуске такой программы, подал заявку. Было желание, и вот появилась возможность участия. Вопросами производительности труда я уже более двух лет занимаюсь, бывал на разных предприятиях, в том числе зарубежных. И действительно видно, что зарубежные партнеры работают быстрее», — отметил генеральный директор ЗАО «СВМЗ» Николай Липченко.

Курируют работу по повышению производительности труда специалисты "Росатома" . «Конкретно данное предприятие, по моей оценке, очень успешно справляется с поставленными задачами. Очень хорошо вовлеклись в процесс реализации программы. Впитывают инструменты, которые мы, как консультанты, им даем. Ну и результаты уже видны», — подчеркнул руководитель проекта «Производственная система» госкорпорации «Росатом» Павел Микотин.

А всего-то и надо было изменить расположение обрабатывающих машин. Теперь детали не складируются после каждого этапа в ожидании следующей стадии, а поступают от одного станка к другому непрерывно, по одной. Заготовка превращается в изделие за 6 минут.

Заместитель генерального директора ЗАО «СВМЗ» Сергей Чернов прокомментировал: «Сокращение времени протекания процесса — в несколько сотен раз. Также сократилось количество незавершенного производства в 4 раза. Вследствие чего увеличилась производительность труда на 23%».

Завод рассчитывает повышать производительность труда не менее, чем на 5% в год. Именно такая цифра прозвучала в послании президента страны Владимира Путина . Об этом же говорил в обращении к жителям и депутатам губернской думы руководитель Самарской области Дмитрий Азаров . Он подчеркнул, что необходимо развивать региональную программу повышения производительности труда. Она заработала не так давно, в декабре 2017 года. И преследует те же цели, что и федеральная. Дмитрий Азаров заявил: «В этом региональном проекте сейчас участвуют 12 предприятий обрабатывающей промышленности. Это мало. Их должно быть минимум 70, по нашим расчетам. Чтобы общий кумулятивный эффект сработал на экономику всего региона».

Предприятия, вошедшие в программу, получат целый ряд преференций. Первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов акцентировал: «Мы должны обеспечить таким предприятиям приоритетность получения финансов за счет других государственных программ. Условно говоря, программа по развитию промышленности в Самарской области, программа по благоустройству, и так далее. И второй вопрос, который нам поручил проработать губернатор — рассмотреть вопрос предоставления налоговых льгот. В первую очередь, льготы по налогу на прибыль».

Кроме того, участники программы «Повышения производительности труда и занятости населения» могут рассчитывать на субсидии при переобучении и повышении квалификации своих сотрудников. На эти цели в областном бюджете с учетом федеральных средств предусмотрено 26 млн рублей. Ряд предприятий уже готовит заявки на получение денег.