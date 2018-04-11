Ещё
Что взять с собой в бомбоубежище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что взять с собой в бомбоубежище 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
События последних дней в мире все больше напоминают предвоенную обстановку. Dni.Ru напоминают своим читателям правила поведения при начале ядерной войны.
С большой долей вероятности, где бы вы не находились, сигнал «Воздушная тревога» вы услышите обязательно. При угрозе с воздуха (это может быть любое оружие массового поражения) он подается через громкоговорители, по радио и телевидению, а также дублируется производственными и транспортными гудками, протяжным завывающим звучанием электрических и ручных сирен.
Надо помнить, что с момента подачи этого сигнала для принятия мер защиты может быть всего лишь несколько минут. Если вы находитесь дома или на работе, надо немедленно уходить в убежище или укрытие. Не забудьте взять с собой документы, теплые вещи (независимо от времени года), запас воды и еды на два-три дня.
Хорошо бы успеть прихватить аптечку, фонарик, любимую книгу или какой-нибудь дорожный игровой набор (шашки, шахматы, домино). Помните, что мобильный телефон под землей, да еще и без зарядного устройства, вещь абсолютно бесполезная.
Если у вас дома есть противогаз или какое-либо другое средство индивидуальной защиты, держите его поближе к входной двери. Хотя, надо сказать, что при ядерном взрыве толку от противогаза будет немного, но, тем не менее, защитить органы дыхания от воздействия радиации он худо-бедно сможет.
Одним из укрытий в плотной городской застройке является метро. Оно проектируется и строится с учетом возможного использования в качестве бомбоубежища. Другое дело, что в метро нет никаких продовольственных и иных запасов, необходимых для автономной жизни.
В 90-е годы многие бомбоубежища, построенные в крупных городах, переделали под склады, ночные клубы, автомойки и гаражи. Поэтому, если вы не знаете, где рядом с вашим домом есть укрытие, то совсем уж крайний вариант — подвал вашего же дома. Во всяком случае, там точно есть вода, а она — главное, что необходимо человеку.
Москвичи могут узнать адреса ближайших укрытий и убежищ в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне. Адреса таких пунктов есть на сайтах управ и префектур, а также в разделе «услуги» на портале мэра и правительства Москвы.
Если сигнал «Воздушная тревога» застал вас в городе, то, скорее всего, сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб укажут вам, что делать, как внести себя в этой ситуации и где находится ближайшее укрытие. И самое главное — постарайтесь не паниковать и выполнять все инструкции ответственных людей.
Дни.ру: последние новости
Жена больного раком Караченцова объявила об уходе от актера Рыдающей у гроба Волчковой матери стало плохо Собчак распекли за поедание черной икры ложками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля168
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня69
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии67
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН42
Россия показала самый мощный автомат49
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение