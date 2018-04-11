Ещё
Роскосмос и НАСА определят на встрече в США облик будущей лунной станции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос и НАСА определят на встрече в США облик будущей лунной станции 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Облик будущей окололунной станции, в создании которой примут участие США и Россия, будет рассматриваться на встрече глав космических агентств в Колорадо-Спрингс, сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью "Российской газете".
"В ближайшие дни по этому проекту в Колорадо-Спрингс (США) состоится встреча руководителей агентств. Понятно, какие модули должны быть обязательно: обитаемый, энергетический, научно-лабораторный, шлюзовой, но конфигурация отрабатывается. Мы готовы участвовать в создании шлюзового и обитаемого модулей и, разумеется, систем жизнеобеспечения — в этом Россия безусловный лидер", — сказал Комаров.
По его словам, очень важно, что участники проекта задумались над аспектом унификации стандартов работы в космосе, ведь это напрямую связано с безопасностью экипажа.
"Россию называют «чемпионом мира» по стыковкам, поэтому я надеюсь, что при унификации стыковочных стандартов общими станут наши. Как ожидается, модули DSG будут запускаться начиная с 2022 года. Таким образом, можно говорить о том, что реально к 2024-2026 годам возможно формирование первоначального облика DSG", — заключил Комаров.
РИА Новости: последние новости
Минфин США заявил о стремлении к "правильному регулированию" криптовалют США в Сирии могут использовать ударные подлодки, считает адмирал ВМФ Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с ОАЭ и Сальвадором
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля168
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня69
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии67
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН42
Россия показала самый мощный автомат49
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение