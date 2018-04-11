Россияне готовятся к ядерной войне: подземное убежище обойдется в 5 миллионов

«Заваруха» вокруг Сирии все разрастается, теперь — очередной, «химический» ее виток. Стороны поддержки «асадовских» и «анти-асадовских» сил перешли уже к вполне конкретным угрозам. Американцы пугают бомбардировкой возмездия, наши предупреждают о неминуемом эффективном противодействии такой акции… В итоге быстро развивающееся состояние «холодной войны» в наших отношениях с Западом может, по мнению некоторых, перейти в войну «горячую». Опасаясь этого некоторые решили подстраховаться, обеспечив себя и близких персональными бункерами. «КВ» выяснил, насколько это ходовой сейчас товар.

Запад опять лидирует. На сей раз — по части всплеска интереса к индивидуальным защитным сооружениям. На фоне сегодняшних резких заявлений Вашингтона и Москвы , касающихся событий в Сирии, за океаном «втихую» запаниковали и кинулись спасать собственные жизни в случае возможного обмена ударами между Россией и Америкой «сотоварищи».

В Интернете уже появились упоминания о заметно возросшем буквально за последние часы интересе состоятельных граждан США к постройке индивидуальных бункеров. Компании, занимающиеся этим, сообщают, что число их заказчиков быстро растет. Да и достигнутые уже до сих пор успехи бункеростроения впечатляют. В странах Западной Европы и в США количество уже построенных к настоящему времени частных бункеров и убежищ достигло нескольких сотен тысяч.

При этом следует отметить, что цена вопроса выражается весьма внушительными суммами. В прайс-листе одной из компаний, например, стоимость индивидуальных подземных убежищ колеблется от 160 тысяч до 2 миллионов долларов. В последнем случае заказчик получает подземные хоромы, где достаточно комфортно могут разместиться и прожить несколько дней в полном автономе 50 человек (четверым главным спасаемым предназначена пара «королевских» спален). Для VIP-клиентов предлагается вариант супер-элитного бункера с общей площадью помещений почти 750 квадратных метров. Под мощными перекрытиями защитного сооружения предусмотрены даже гараж, тренажерный зал и оранжерея. Цена такого убежища — около 4,5 миллионов долларов.

Ну а что же у нас, в «стране березового ситца»? — Корреспондент «КВ» позвонил в несколько строительных компаний, которые предлагают в числе своих услуг сооружение защитных бункеров. Услышанное от их специалистов не позволяет сделать вывод о начавшемся в России «буме» на индивидуальные убежища, однако ситуация все-таки неоднозначная.

— В последние дни у нас зафиксировано увеличившееся количество телефонных звонков, — поделился менеджер одной из фирм. — Люди интересуются, какие конструкции мы можем им предложить, сколько это может стоить и когда будет готово… Однако до конкретных заказов дело доходит редко…

Наличие собственного бункера — пока что настоящий «эксклюзив» даже для состоятельных россиян. Количество подобных спец-объектов измеряется в лучшем случае десятками. На сайте одной из строительных фирм удалось отыскать, например, данные о том, что в Московской области и на территории Новой Москвы ими построено за последние годы лишь 8 бункеров на частных территориях. Упоминаются коттеджные поселки Истрица, Вешки-95, селения Столбово, Голубое, Сосенское, Глухово…

Конечно, во многих случаях решиться на подобную заботу о сохранении собственной жизни и здоровья в случае какой-нибудь антропогенной или природной катастрофы мешает высокая цена. Конкретные денежные показатели мы обсудили со строителем — специалистом по защитным сооружениям, попросившим называть его Михаилом.

— Можете ли вы предложить нашим согражданам какой-то бюджетный вариант подобного индивидуального убежища?

— Самое простое и довольно эффективное при этом сооружение — так называемая «комната паники». Это специально оборудованное помещение в доме — внутреннее, не имеющее окон. Там укрепляют стены и двери, устанавливают систему независимой вентиляции, оборудуют хранилища для запасов воды и пищи, устанавливаю средства экстренной связи… Стоить такая комната-убежище может 1,5–2 миллиона рублей.

Другой вариант, вполне доступный для «рукастых» людей — построить убежище самостоятельно. Например, оборудовать под него подвал загородного дома. Приблизительные затраты на подобный «самострой» — 150–200 тысяч рублей. Однако, конечно, в данном случае речь идет о бункере, пригодном лишь для краткосрочного пребывания, да и гарантий надежности его защиты давать не рискну: это в каждом конкретном случае на совести самого хозяина-строителя.

— Ну а если говорить о настоящем бункере, построенном специалистами?..

— Самое скромное по своим размерам и оснащению подземное убежище обойдется вам не дешевле 5 миллионов рублей. Кроме того ежегодно на обслуживание бункера и поддержание в рабочем порядке всех его систем придется тратить еще 60-90 тысяч рублей.

— И что я получу за свои пять «лимонов»?

— Это капсула, заглубленная на 3–4 метра под землю, стены ее из стали толщиной 3 миллиметра, а сверху капсула прикрыта еще почти полуметровым слоем бетона, в котором предусмотрены специальные взрывобезопасные люки. Площадь помещений бункера — 35–40 «квадратов». Внутренняя отделка позволяет обитателям убежища ощущать себя словно в обычной городской квартире с современным интерьером. В бункере предусмотрены автономные системы жизнеобеспечения — вентиляция, снабженная фильтрами, электропитание от генератора, биотуалет, резервуары для запасов воды, еды и топлива. Предусмотрена так же система наружного видеонаблюдения, позволяющая контролировать ситуацию «наверху», в окрестностях бункера.

— От каких внешних напастей такое сооружение способно защитить?

— От бомбежек и артобстрелов, землетрясения, сильного пожара на местности или наводнения. А также от заражения окружающего пространства радиоактивным излучением, химическим или биологическим оружием.

— Все-таки получается, что собственный бункер — вещь в себе. Стоит дорого, а надобность в нем не очевидна: то ли будет на нашем веку война, то ли не будет, то ли случится пожар, то ли нет…

— Насколько мне известно, большинство защитных сооружений их хозяева используют в качестве объектов двойного назначения. Пока не наступил «час Х» эти подземные помещения выполняют роль своеобразных сейфов для хранения особо ценных предметов. Или приспособлены и оформлены для проведения экзотических «пати». Доводилось слышать, что один из олигархов — любитель живописи, даже устроил в своем «приусадебном» бункере настоящую картинную галерею, куда ворам проникнут практически невозможно.

***

Несколько лет назад весь наш «шарик» пребывал в большой тревоге по поводу прихода конца света. Катаклизм был якобы предсказан в календаре племени майя и назначен этими древними индейцами на 21 декабря 2012 года. В канун рокового дня (ничем в итоге так и не отметившегося) автор этих строк отыскал человека, который собрался переждать опасное время в специально подготовленном убежище. И вот сейчас захотелось поинтересоваться: как себя чувствует владелец собственного бункера в складывающейся тревожной обстановке весны 2018-го?

Для начала — необходимое пояснение. Сотрудник одной из коммерческих фирм Валерий в свое время обзавелся недвижимостью в Тверской области . Именно там он и соорудил свой спец-объект. Как пояснил Валерий, на самом деле, назвать это бункером не совсем правильно. Его дом находится недалеко от берега Волги, на высоком берегу, где в прошлые времена добывали блоки известняка. Под землей в результате образовалась система штолен, многие из которых теперь местами оказались завалены. Когда шло строительство коттеджа рабочие, роя котлован для подземного этажа, проломили свод одной из таких штолен. Проведя разведку, выяснили, что под землей находится лабиринт из нескольких ходов, отрезанных от других старых подземных выработок завалами. После этого Валерию показалось вполне логичным приспособить эти «дармовые» помещения для собственных нужд. Он распорядился, чтобы туда провели свет, понадежнее заложили кирпичной кладкой все выходы во внешнюю «систему» подземелий, затащили мебель…

— Но можно ли считать это защитным объектом — бункером?

— Когда в 2012-м пошли гулять «страшилки» про этот самый конец света, я решил на всякий случай подстраховаться и дооборудовать подземное сооружение, — уточняет Валерий. — Пришлось позаботиться о дополнительных усовершенствованиях и обеспечении максимальной автономности. В моем подземном убежище появилась телефонная связь, телевизор, компьютер, холодильник, электрогенератор с запасом горючего, обогреватели, биотуалет… Естественно — запас продуктов, воды…

Накануне указанного индейцами майя дня — 20 декабря 2012 года я вместе с двумя приятелями «погрузился». Не то, чтобы действительно мы верили в пророчество, а просто такой квест затеяли. Даже пари заключили с друзьями, что выдержим в подземелье неделю. И выиграли!

В последующие годы мы неоднократно устраивали в этом подземелье посиделки, даже встречу нового года проводили… Атмосфера там очень необычная, тонизирующая.

— В нынешнее время, когда из-за Сирии такие страсти разгорелись, ощущаете себя на особом положении? Сознание того, что на всякий случай есть свой бункер, греет душу?

— Честно говоря, я отношусь ко всей этой сирийской истории с оптимизмом и верю, что у американских, европейских и российских политиков хватит ума и здравого смысла не заходить слишком далеко, не раскачивать мир. Что же касается моего бункера… Он у меня всегда в порядке. Вот позавчера заглянул туда в очередной раз, но это так — чистая профилактика.

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