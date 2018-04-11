Рейтинговые агентства надавили на акции «Русала» на Московской бирже

В среду Fitch переместило рейтинги «Русала» из списка на пересмотр «развивающийся» в список с возможностью понижения и отозвало рейтинги компании в связи с санкциями США , акции «Русала» усилили снижение.

В моменте акции упали на 7,9% — до 21,01 рубля. К закрытию торгов бумаги снизились на 7,37%, также следует из данных торгов.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ . В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group , группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

Бумаги компании также оказались под давлением из-за решения международного рейтингового агентства Moody's отозвать рейтинги «Русала» по бизнес-причинам. На момент отзыва корпоративный рейтинг группы компаний находился на уровне «Ba3», рейтинг вероятности дефолта — на уровне «Ba3-PD». Прогноз по всем рейтингам был позитивный.

Акции под давлением

Впрочем, уже на открытии торгов акции «Русала» упали на 4,4% на фоне сообщений биржи LME и Нью-Йоркской товарной биржи Comex, опубликованных соответственно во вторник и в среду.

LME сообщила, что с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами «Русала» в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами «Русала», не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленных американской стороной мер.

В свою очередь, Нью-Йоркская товарная биржа Comex отменила одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия.

Эффект санкций

Так, на текущий момент американским компаниям запрещено покупать алюминий «Русала», а лицам из США нельзя владеть их ценными бумагами, отмечает ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова. То есть одним нужен новый поставщик, а другим предстоит избавление от значительно потерявших в цене акций, добавляет она.

"Кроме того, для самой компании «Русал» уже затруднен выход на рынки внешнего финансирования. Никто не захочет связываться с проблемными лицами санкционного списка и выходить против решений главы США. То есть технический дефолт, о котором уже предупредила пресс-служба «Русала», вполне реалистичен, несмотря на то, что в настоящее время кредитные и финансовые обязательства выполняются", — комментирует она.

"Санкции в отношении российских компаний толкают российский алюминиевый бизнес в сторону Китая — той самой страны, которая в последнее время стала мишенью для жесткой риторики администрации Трампа", — комментирует торговый трейдер Saxo Bank Альтеа Спиноцци.

Он также отмечает, что санкции стали катализатором для переоценки корпоративного долга компаний, которых они напрямую не затронули, например, "Газпрома" "Лукойла" . Это происходит, так как инвесторы боятся появления новых рисков, связанных с непредсказуемостью американских властей, поясняет он.

Уход в офшоры

В среду газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.

Сергей Хестанов. Технически это сделать легче легкого, но это до такой степени ударит по федеральному бюджету, по отдельным региональным бюджетам, что очень быстро эта инициатива будет пресечена, считает советник по макроэкономике генерального директора "Открытие Брокер"

"С офшорными зонами мы экспериментировали много раз, естественно, у нас их никто не называл офшорными, их называли особые экономические зоны. Единственный положительный пример — это Алабуга в Елабужском районе Республики Татарстан . Там действительно развернуто производство автокомпонентов, некоторых других полезных вещей, и там некоторые подвижки есть. Все остальные превратились в «черные дыры» и под сильнейшим нажимом Минфина были закрыты", — комментирует он.

Эксперт отмечает, что зарубежные офшорные зоны — это тоже не выход для компаний, попавших под давление из-за санкций США. «На зарубежные офшорные зоны давление растет с 2008 года, то есть идет планомерный процесс их удушения», — говорит он.