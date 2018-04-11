Стеклянные фасады и пол украсят геометрические фигуры 

В среду, 11 апреля, столичный Стройкомплекс анонсировал скорое завершение работ в концертном зале парка «Зарядье». Рабочие заканчивают отделку помещений и монтаж систем.
Заметные узоры
На фасадах концертного зала в парке «Зарядье» появятся чередующиеся шестиугольники — этот паттерн проходит через весь проект и легко заметен в деталях, например, плиткой такой формы выложены все дорожки в парке.
— Шестиугольники стали объединяющим узором в «Зарядье», — говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Этот рисунок украсит стеклянные фасады, пол и внутренние помещения концертного зала.
Филармония более чем на 95 процентов готова. В концертном зале завершены инженерные работы, сейчас идет установка посадочных рядов и сборка трансформирующейся оркестровой ямы.
В концертном зале парка «Зарядье» сделана черновая отделка, разведены инженерные коммуникации, запущено отопление, сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
— В конце апреля планируется завершить основные строительно-монтажные работы, а в мае провести пусконаладочные, — заявил он.
В свою очередь, директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина отметила, что закончены работы по механизации зала, готовы трансформируемый партер и основные конструкции сцены.
Особая акустика
Над акустикой работали лучшие в этой области специалисты, среди которых, например, известный в мире инженер акустического проектирования из Японии Ясухиса Тойота.
Установить орган в концертном зале планируют позже.
— Орган в филармонии мы будем устанавливать спустя несколько месяцев после открытия зала, когда он уже будет функционировать, — рассказала Галина Гордюшина. — Орган будет состоять из 78 регистров. Он проектируется индивидуально под этот зал и будет изготовлен из разных запчастей.
Планируется, что уникальный орган, который изготавливается во Франции, установят в следующем году.
Два амфитеатра
В распоряжении концертного зала также будут еще две летние концертные площадки: большой амфитеатр и малый. В малом амфитеатре, согласно концепции, на экране планируется бесплатная трансляция тех концертов, которые будут проходить внутри.
— Полностью открыть филармонию для зрителей планируем ко Дню города, но уже летом в концертном зале проведем наш традиционный ежегодный Московский урбанистический форум, — заявил Марат Хуснуллин.
Московский урбанистический форум в этом году пройдет в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля.
Как отметила заместитель руководителя столичного Департамента градостроительной политики Надежда Караванова, организаторы форума сформулировали его основную повестку так: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил актуальность этой темы и необходимость привлечения к ней экспертного сообщества.
— На первое место выходят человек и ценность коммуникации. В связи с этим важно выработать единые подходы в управлении городами, найти новые модели осознанного потребления, — сказал он.
СПРАВКА
Посетители парка смогут совершить «Полет над Москвой» на аттракционе с 13-метровым экраном и спецэффектами, попасть в подземный музей с археологическими находками «Зарядья», увидеть башни Кремля и набережную Москвы-реки с моста.