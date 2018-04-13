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Для облицовки большого зала МКЗ «Зарядье» потребуется около 15 тысяч уникальных акустических панелей
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Для облицовки большого зала МКЗ «Зарядье» потребуется около 15 тысяч уникальных акустических панелей 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин. АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству объекта.
«Каждая панель уникальна — отличается как по форме, так и по звукоотражению, и имеет свой индивидуальный заводской номер. Средний вес одной панели составляет около 150 кг», — подчеркнул Газизуллин.
Акустические панели, в которых использован массив красного дерева махагони, созданы согласно рекомендациям экспертов по акустике.
Для напольного покрытия сцены используется кедр особой породы, применение которого также рекомендовано специалистами по результатам акустических испытаний — он обеспечит идеальную акустику и качественное отражённое звучание. Пол всего Большого зала МКЗ будет выложен паркетной доской из дуба.
Во время проведения работ по облицовке зала здесь круглосуточно поддерживается специальный температурно-влажностный режим — температура на площадке не должна быть менее 21 градуса и влажность не менее 45 процентов.
По словам Марса Газизуллина, на данный момент продолжаются работы по финишной отделке всех помещений Московского концертного зала «Зарядье».
Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, завершить строительство концертного зала в «Зарядье» планируется к лету этого года.
Уже завершены работы по механизации Большого зала. Полностью смонтированы конструкции оркестровой ямы, выполнена установка световой техники и подъёмов в малом зале комплекса. Напомним, строительство многофункционального концертного зала (МКЗ) на территории «Зарядья» началось 1,5 года назад. В 2016 году строители обустроили котлован и приступили к монтажу монолитных конструкций МКЗ, а уже летом 2017 года полностью завершили монолит кровли концертного зала. После чего, над кровлей была возведена уникальная большепролетная конструкция «Стеклянная кора» площадью 8,5 тыс. кв. м. Под ней находится одна из прогулочных зон парка и большой амфитеатр на 1600 мест. Также, были полностью завершены все фасадные работы и благоустройство территории вокруг МКЗ.
Внутри концертного комплекса «Зарядье» предусмотрены два зала: большой и малый для репетиций и небольших постановок. Современная механизация концертного зала позволит проводить здесь различные мероприятия — в нем полностью трансформируемые партер, оркестровая яма и сцена.
Концертный зал станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье», который был торжественно открыт ко Дню Москвы Президентом России Владимиром Путиным 9 сентября.
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