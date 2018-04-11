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XPRIZE назвал финалистов конкурса технологий переработки углекислого газа в полезные материалы
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XPRIZE назвал финалистов конкурса технологий переработки углекислого газа в полезные материалы 

Naked-Science.ru 49 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
В понедельник стали известны названия десяти компаний — финалистов конкурса NRG COSIA Carbon Competition, который проводит фонд поддержки инноваций XPRIZE. Каждая команда предложила оригинальный и экономически эффективный способ утилизации углекислого газа, который вырабатывают промышленные предприятия. Теперь финалистам предстоит испытать свои технологии на экспериментальных площадках возле угольной электростанции в штате Вайоминг и газовой электростанции в канадской Альберте; часть выбросов этих предприятий по трубам направят в экспериментальные цеха.
Существуют несколько подходов к решению проблемы загрязнения атмосферы выбросами углекислого газа: отказ от использования углеводородов как источника энергии, улавливание атмосферного углекислого газа и его хранение, а также переработка выбросов предприятий в потребительские и промышленные материалы и товары — например, топливо. Организаторы конкурса NRG COSIA Carbon Competition работают с компаниями, которые ищут технологии для реализации третьего варианта.
Только в 2017 году общий антропогенный выброс углекислого газа в атмосферу составил 37 миллиардов тонн — это девять миллиардов тонн углерода, который можно использовать для производства самых разных потребительских и промышленных товаров: от нанотрубок до обуви и одежды. Задача конкурсантов — не только воплотить технологию, но и сделать так, чтобы предприятиям было выгодно внедрять ее. Победитель получит 20 миллионов долларов на доработку и реализацию своей технологии.
Список финалистов выглядит так:
Breathe (Индия) — производство метанола на новом катализаторе;
C4X (Китай) — химическое производство и биокомпозитные пенистые пластики;
Carbon Capture Machine (Великобритания) — производство твердых карбонатов, которые можно применять в производстве строительных материалов;
CarbonCure (Канада) — производство строительных материалов;
Carbon Upcycling UCLA (США) — производство строительных материалов, улавливающих углекислый газ в процессе изготовления;
C2CNT (США) — производство углеродных нанотрубок;
Carbicrete (Канада) — производство альтернативного бетона без цемента, не выделяющего углекислый газ;
Carbon Upcycling Technologies (Канада) — создание наночастиц на основе графита и производных графена, которые могут найти применение в производстве полимеров, строительных материалов, эпоксидных смол, аккумуляторов и лекарств;
CERT (Канада) — производство сырья для химической промышленности;
Newlight (США) — производство биопластиков.
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