Нобелевские лауреаты: Эрнест Лоуренс. От беспроволочного телеграфа до Хиросимы 

Как можно получить Нобелевскую премию, вдохновившись одними картинками из статьи, как друзья детства стали выдающимися учеными и какой советский ученый создавал циклотроны наравне с зарубежными коллегами, читайте в новом выпуске рубрики «Как получить Нобелевку».

Эрнест Орландо Лоуренс

Умер 27 августа 1958 года, Пало-Альто, штат Калифорния, США Нобелевская премия по физике 1939 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За изобретение и усовершенствование циклотрона и за полученные с его помощью результаты, особенно в отношении искусственных радиоактивных элементов (for the invention and development of the cyclotron and for results obtained with it, especially with regard to artificial radioactive elements».