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Российский журналист не смог пробраться к Скрипалю из-за скользких полов
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Российский журналист не смог пробраться к Скрипалю из-за скользких полов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Журналист РЕН-ТВ пробрался в больницу в Солсбери, однако не пошел в отделение, где находится отравленный Сергей Скрипаль, из-за «угрожающей вывески»; выяснилось, однако, что на ней было предупреждение о скользких полах.
Российский журналист прошел в больницу, судя по всему, рано утром. Он прошелся по ее коридорам с оператором, остановившись возле закрытой двери отделения, где находится Скрипаль. Съемочную группу остановило предупреждение, которые висело возле двери, сообщает Mirror.
По словам журналиста, этот отдел надежно закрыт, а на табличке говорится «Не входить, держитесь подальше». По словам корреспондента, это «единственная защита» от смертельного вещества.
Табличка была показана крупным планом, однако написано на ней было другое предупреждение: «Осторожно: скользкие полы».
Позже репортера задержала полиция и попросила удалить видео. Запись была восстановлена.
Сергей Скрипаль пока находится в больнице в Солсбери, однако он уже вышел из комы и заговорил.
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