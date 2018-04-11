В ЕГРН внесли более 6 тыс. записей о запрете сделок без участия владельцев недвижимости

В первом квартале 2018 года собственники подмосковной недвижимости внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) более 6 тысяч записей о запрете на сделки без их личного участия, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области

«С начала 2018 года в отношении 6152 объектов подмосковной недвижимости наложен запрет на проведение сделок без личного участия владельцев. В соответствии с заявлениями в ЕГРН внесены отметки, исключающие возможность проведения сделок в отношении объектов недвижимости на основе доверенностей и иных документов», — говорится в сообщении.

Практика показывает, что использование подложных документов остается одним из самых распространенных способов незаконного отчуждения дорогостоящих объектов подмосковной недвижимости. Надежной страховкой от действия мошенников может стать запрет на любые действия с недвижимостью без личного присутствия собственника.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений о запрете на сделки без личного участия оказывается бесплатно. Обратиться с заявлением можно в любой удобный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.

Количество собственников, принимающих меры для повышения сохранности своего имущества, растет. За 2016 год управлением Росреестра по Московской области было принято около 7 тысяч заявлений, в 2017 году более 25 тысяч, в первом квартале 2018 года уже более 6 тысяч.