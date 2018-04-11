В Северном Тушине научат правильно составлять резюме и проходить собеседование

Тренинг проведут специалисты филиала «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению.

— Приглашаем к участию всех желающих старше 18 лет. Тренинг «Ищу работу» даст возможность повысить эффективность в поиске подходящей работы, улучшить навыки убеждения и самопрезентации, повысить самооценку, — сообщили в пресс-службе филиала «Северо-Западный».

Тренинг состоится 18 апреля, начало в 10.00. Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04. Количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1.