Около тысячи лифтов заменят в 2018 году в Нижегородской области

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом 11 апреля, в среду, рассказал и.о.руководителя регионального Фонда капитального ремонта МКД Геннадий Дурдаев

Сарове, По словам руководителя фонда, большая часть из них относится к переходящим объектам 2016-2017 годов. Что касается программы 2018 года, то по ней заменят около 300 старых лифтов. Новые лифты установят в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе Заволжье , Кстове, Выксе, Городце , Павлове и на Бору.

«На сегодняшний день завершены работы по замене 131 лифта, в работе находятся 510 лифтов, конкурсы по остальным пройдут в мае-июне. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования в 2018 году составит около 2 миллиардов рублей», — поделился подробностями Геннадий Дурдаев.

Следует отметить, что новые лифты отечественного производства энергоэффективны, оснащены современной системой безопасности и антивандальным покрытием, а также информатором этажности для того, чтобы ими без проблем могли пользоваться люди со слабым зрением.