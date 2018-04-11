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Около тысячи лифтов заменят в 2018 году в Нижегородской области
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Около тысячи лифтов заменят в 2018 году в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом 11 апреля, в среду, рассказал и.о.руководителя регионального Фонда капитального ремонта МКД Геннадий Дурдаев.
По словам руководителя фонда, большая часть из них относится к переходящим объектам 2016-2017 годов. Что касается программы 2018 года, то по ней заменят около 300 старых лифтов. Новые лифты установят в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Сарове, Заволжье, Кстове, Выксе, Городце, Павлове и на Бору.
«На сегодняшний день завершены работы по замене 131 лифта, в работе находятся 510 лифтов, конкурсы по остальным пройдут в мае-июне. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования в 2018 году составит около 2 миллиардов рублей», — поделился подробностями Геннадий Дурдаев.
Следует отметить, что новые лифты отечественного производства энергоэффективны, оснащены современной системой безопасности и антивандальным покрытием, а также информатором этажности для того, чтобы ими без проблем могли пользоваться люди со слабым зрением.
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