Эколог РАН: Микропластик убьет все живое в водоемах

29 килограммов пластика обнаружили испанские ученые в желудке мертвого кашалота, которого вынесло волнами на побережье региона Мурсии. Специалисты заключили, что животное погибло из-за того, что не смогло избавиться от пластика. После вскрытия 10-метрового кашалота, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток, пишет Газета.ру

Заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в эфире НСН заявил о глобальной мировой проблеме, связанной с объемами мусора в водоемах.

«Для морских млекопитающих, в частности кашалотов, большой проблемой является не только крупный мусор или пластик, но еще и микропластик. Поскольку все пластмассовые изделия, загрязняющие мировой океан, не перегнивают, а просто измельчаются до микрочастиц, это становится насущной проблемой. Этот микропластик является агрегатором загрязняющих веществ, а также субстратом для развития разных организмов, которые отрицательно влияют на экосистему в этих водоемах», — сообщил он.

Экологи усомнились в эффективности сборов за пластиковые пакеты Собеседник НСН добавил, что в России данной проблеме не уделяется должного внимания.

«В России эта тема плохо изучена. Мы вместе с Центром морских исследований МГУ организовывали в прошлом месяце специальный семинар, чтобы обобщить представления о том, что творится с изучением пластика в российских водах. Основные акценты сделаны сейчас в районе Калининграда и на Байкале, так как к озеру наблюдается повышенный интерес, но на этом исследования заканчиваются», — заключил он.

Ранее ученые сообщали, что в Тихом Океане только между Калифорнией и Гавайскими островами находится около 79 тысяч тонн пластика. К 2050 году, по расчетам специалистов, в океане может оказаться больше пластика, чем рыбы