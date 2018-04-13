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МВД Эквадора не подтвердило гибель журналистов на границе с Колумбией
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МВД Эквадора не подтвердило гибель журналистов на границе с Колумбией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 13 апр — РИА Новости. МВД Эквадора в четверг не смогло подтвердить гибель журналистов на границе с Колумбией, а пресс-конференция министра Сесара Наваса закончилась скандалом.
Речь идет о двух журналистах издания Comercio и их водителе, которые пропали в конце марта в районе Матахе на границе с Колумбией. Позже фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил (РВСК) Колумбии, которые действуют и на эквадорской территории, распространил коммюнике, согласно которому похищенные якобы погибли во время операции армии в этой местности.
"Пока нет подтверждения (гибели), расследование продолжится, без всякого сомнения, мы все — в подавленном состоянии. Мы поделились информацией с колумбийскими властями, которые тоже сделали свои экспертизы, но и они не окончательные", — заявил Навас на пресс-конференции в прямом эфире телевидения.
В четверг появилась неофициальная и пока не подтвержденная информация об обнаружении тел пропавших. Как сообщило радио RCN, в его распоряжении имеется фотография погибших. Фото опубликовано в социальных сетях.
Выход министра к прессе закончился акцией собравшихся в зале журналистов. Когда Навас почти закончил говорить, в его адрес стали раздаваться выкрики «В отставку!», «Замолчи!», «Лжец». Некоторые из собравшихся (а в зале присутствовали и родственники пропавших) достали самодельные плакаты, на которых было написано «Нам не хватает трех человек».
Ранее президент Эквадора Ленин Морено неожиданно покинул Перу, где в пятницу открывается «Саммит Америк», чтобы вернуться на родину из-за появившейся информации об обнаружении тел похищенных журналистов.
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