«Дополненная реальность в храме — это смело»

В подмосковном селе Гагино восстановили храм, где 120 лет назад самый знаменитый русский певец Федор Шаляпин венчался на балерине Иоле Торнаге. Расположенную в стороне от больших дорог и крупных поселений церковь сделали экспериментальной площадкой для внедрения технологии дополненной реальности, доступной каждому. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на месте и вывел еще один рецепт возрождения русской глубинки.

«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…», — сообщает смартфон, камера которого направлена на настенную фреску преподобного Сергия Радонежского , а вернее на свернутый свиток в левой руке святого.

— И что священник ругаться не будет за блуждание по храму со смартфоном? — уточняет журналист.

— Это лучше, чем покемонов ловить… Дополненная реальность в храме — это смело, — замечает сотрудник Минкульта

В этом храме внедряют обкатанный в музейном пространстве формат приложения дополненной реальности Artefact. Небольшую церковь во имя Спаса Нерукотворного образа (Спасский храм) в деревне Гагино Сергиево-Посадского района, на которой «потренировались» айтишники, только-только восстановили, а вернее заново отстроили, но уже полностью расписали и снабдили всей необходимой богослужебной утварью.

«В наших поселках и старинных городах храмы — единственная достопримечательность. Но туда путешественник обычно попадает днем, когда вообще никого там нет, кроме бабушки-сторожа, — говорит Ирина Витальевна — жительница дачного поселка «Отдых» в пяти километрах отсюда. — А хочется узнать, раз уж приехал, что за фрески и иконы висят на стенах, какие-то подробности. Кое-где вешают таблички, делают брошюры, но это неудобно. А так достал телефон и все посмотрел, прочитал».

«Экспериментальный» храм образует вместе с расположенным рядом и также отреставрированной Казанской церковью единый комплекс с благоустроенной прилегающей территорией, где нашлось место и детской площадке и небольшой летней сцене и приходскому дому, который сможет вместить воскресную школу.

Комплекс этот очень контрастирует с окружающим пейзажем деревни на полтора десятка домов, в которой нет ни газа ни асфальтовой дороги, да и жителей всего ничего.

Гагино (древнее название — Тимофеевское) внешне мало чем отличается от многих других поселений, расположенных в Московской области , хотя оно одно из древнейших на территории столичного региона: первое упоминание датируется 1462 годом.

Крестьяне столетиями вели здесь свое хозяйство, пахали, рыбачили на пруду, ходили за грибами. Село пережило раскулачивание с коллективизацией, индустриализацию с урбанизацией, но с развалом совхозов обезлюдело окончательно. В К 2010 году в Гагино остался, согласно открытым данным, всего один житель.

Однако природа не терпит пустоты, тем более в 70-ти километрах от столичного мегаполиса рядом со столицей русского православия — Сергиево-Посадской лаврой.

«В середине 2000-х мы с мужем купили здесь участок с домом. 45 соток. За сущие копейки, — говорит Елена, переехавшая в деревню из центра Москвы и открывшая здесь продуктовую лавку. — Теперь уже большинство местных жителей — москвичи. Это я говорю о деревне, а кругом еще тьма дачных поселков, которые настроили в последние годы».

Горожане по достоинству оценили местные ландшафты, оставленные отступавшим ледником холмы, густые леса, родники с чистой водой, но всю свою общественную и культурную активность разумеется связывают с Москвой или Сергиевом-Посадом. Деревня же стала чем-то наподобие городского спального района, где каждый живет своей жизнью, контактируя с соседями только по негативным поводам.

Обстановку осложняет традиционное недопонимание, между деревенскими и дачниками. А последние уже успели разделиться на потомков обладателей «Шести соток» первой волны и владельцев новых дач, построенных на колхозных полях: «Раньше мы тут грибы собирали, а теперь тут домов понаставили…», «А мусора, сколько мусора бросают? Что за свинство?» — какое уж тут добрососедство.

Найти другие соприкосновения интересов для столь разношерстной публики, кроме продуктовой лавки, — проблема для многих сел, сросшихся с дачами и образовавшими нечто непонятное, на вроде коттеджных поселков, без единой системы управления и концепции дальнейшего развития.

Вот и храмы в Гагино стояли заброшенными, потому как в селении не было единой церковной общины, способной взять на себя необходимые траты и ответственность за реализацию проекта. При том, что верующих, сочувствующих или просто уважающих церковную архитектуру и обеспеченных людей в округе предостаточно. Ситуация изменилась после вмешательства федерального Минкульта в 2013 году. Тогда и началась реконструкция храмового комплекса.

А все потому, что нашлась таки достойная идея и связана она с именем самого известно русского певца всех времен и народов — Федора Шаляпина. Коренные жители гордятся тем, что 120 лет назад именно здесь, в Гагино, он обвенчался со своей первой женой балериной Иолой Торнаги. Просто это был ближайший храм к даче в соседней деревне Путятино, где проводили время известные теперь всему миру представители частной творческой «артели» мецената Саввы Мамонтова

«После свадьбы мы устроили смешной какой-то турецкий пир: сидели на полу, на коврах и озорничали, как малые ребята, — описывал тот день сам Шаляпин. — Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина. Поутру, часов в шесть, у окна моей комнаты разразился адский шум — толпа друзей с С. И. Мамонтовым во главе исполняла концерт на печных вьюшках, железных заслонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках. Это невозможно напоминало мне Суконную слободу… А дирижировал этим кавардаком С. В. Рахманинов».

Можно представить себе, как бас великого певца разносился по округе и встречался с шумом от расположенного неподалеку уникального источника-водопада «Гремячий ключ», открытого Сергием Радонежским. Теперь и то другое заменяет гул от машин, мчащихся по Ярославскому шоссе и Большому бетонному кольцу.

Напомним, что Шаляпин родился в Казани , но успел пожить, потрудиться и оставить свой след в воспоминаниях жителей многих городов России : Вятки, Кисловодска , Москвы, Санкт-Петербурга … А закончил свой жизненный путь в Париже, где о нем тоже помнят. Но все же нигде больше Шаляпин не стал «градообразующей идеей», как в этой подмосковной деревушке, нигде больше с такой теплотой не вспоминают о его любви к рыбалке.

10 апреля нынешнего года по завершению всех работ храмы заново освятили и провели крестный ход. Своими глазами оценить, что удалось сделать за пять лет реконструкции в Гагино прибыли высокие гости: патриарх Кирилл, глава Минкульта Владимир Мединский , который держал все работы под личным контролем, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Предстоятель Русской православной церкви обратился к собравшимся в храме с короткой речью, в которой отметил любовь горожан к таким местам в Подмосковье, где сама природа способствует умиротворению и покою. «Теперь люди будут сюда приезжать, в том числе, для того, чтобы храм посещать, молитву совершать», — добавил Кирилл.

В августе нынешнего года, в самый юбилей Шаляпинской свадьбы, в Гагино, которое вновь по известному признаку (наличие храма) превратилось из деревни в село, проведут двухдневный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни». В оргкомитете мероприятия Московская областная филармония, Российский национальный музей мызыки, Межрегиональный Шаляпинский центр и еще много достойных организаций, а значит все пройдет с соответствующим широкому шаляпинскому духу размахом.

Конечно, не всех жителей воодушевляет возрождение Гагино: «Сюда теперь и полиция будет чаще заезжать», — говорят такие. Но одной вещи рады все без исключения — власти пообещали провести асфальтированную дорогу, а значит жить здесь точно будет лучше.