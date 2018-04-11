Как Тейлор Свифт готовится к туру?

Канаду, Австралию и Меньше чем через месяц стартует тур Тейлор Свифт (Taylor), с которым певица проедет по всей Америке, заглянет в Великобританию Новую Зеландию . Пришло время познакомиться с танцорами, которые будут отжигать на ее концертах!

В минувший вторник Тейлор выложила в фотографию с-ю очаровательными и невероятно яркими ребятами, которым выпала честь в течение нескольких месяцев сотрудничать с певицей. «Скажите привет танцорам тура ‘Reputation'», — подписала девушка. — «Целыми днями репетирую с этими невероятно талантливыми людьми!»

К счастью, Свифт отметила всех ребят на фотографии, так что особо любопытные могут познакомиться с танцорами поближе. Певица также поделилась с фанатами несколькими фотографиями бэкстейджа с репетиций, которые она подписала фразой из своей песни «Gorgeous» — «Ты такой классный/ая» («Ur»). ;