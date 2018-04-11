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Как Тейлор Свифт готовится к туру?
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Как Тейлор Свифт готовится к туру? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Меньше чем через месяц стартует тур Тейлор Свифт (Taylor), с которым певица проедет по всей Америке, заглянет в Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Пришло время познакомиться с танцорами, которые будут отжигать на ее концертах!
В минувший вторник Тейлор выложила в фотографию с-ю очаровательными и невероятно яркими ребятами, которым выпала честь в течение нескольких месяцев сотрудничать с певицей. «Скажите привет танцорам тура ‘Reputation'», — подписала девушка. — «Целыми днями репетирую с этими невероятно талантливыми людьми!»
К счастью, Свифт отметила всех ребят на фотографии, так что особо любопытные могут познакомиться с танцорами поближе. Певица также поделилась с фанатами несколькими фотографиями бэкстейджа с репетиций, которые она подписала фразой из своей песни «Gorgeous» — «Ты такой классный/ая» («Ur»). ;
До начала тура Тейлор осталось всего дней! Первое шоу пройдет-го мая в Глендейле (штат Аризона, США), а завершить свое турне певица планирует полгода спустя, -го мая, в Новой Зеландии.
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