В Татарстане обсудят цифровую повестку стран ЕАЭС 

6-8 июня в Иннополисе, городе-спутнике Казани, обсудят цифровую повестку ЕАЭС участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), передает телеканал «МИР 24». Евразийская экономическая комиссия выступает официальным партнером мероприятия.
На пленарной сессии «Реализация цифровой повестки ЕАЭС» будет обсуждаться механизм проработки инициатив в рамках цифровой повестки Союза и проекты по цифровой промышленной кооперации. На протяжении двух дней конференции будет проходить российский полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы».
Будет представлено 12 проектов, четыре из которых выйдут в финал конкурса. Полуфиналы состоятся также в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Основные цели отбора — поиск инициатив, которые позволят расширить функциональные возможности Интегрированной информационной системы ЕАЭС или смогут быть реализованы в рамках цифровой повестки Союза.
Разработки участников конкурса должны учитывать основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС: «Цифровая прослеживаемость продукции и товаров» (безопасность потребителей, борьба с контрафактом, повышение собираемости платежей), «Цифровая промышленная кооперация» (импортозамещение, создание высокоэффективных цепочек добавленной стоимости), «Цифровая торговля» (увеличение объемов рынка, осведомленность о запросах индивидуального потребителя), «Цифровые транспортные коридоры» (сокращение сроков перевозок, повышение эффективности логистических систем), «Оборот данных» (создание цифровых активов, повышение эффективности управления) и «Регулятивные песочницы» (ускоренное внедрение новых бизнес-процессов).
ЦИПР — первая в России ИТ-конференция, обеспечивающая площадку для эффективного диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли, оборонного комплекса и венчурных инвесторов. Она традиционно поддерживается администрацией президента РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством экономического развития РФ, правительством Республики Татарстан. Стратегическими партнерами конференции являются Госкорпорация «Ростех» и АНО «Цифровая экономика».
ЦИПР-2018 — одно из важнейших событий цифровой экономики в России. Ключевая тема этого года — «Время цифровой кооперации». Речь пойдет о российских и международных проектах. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 6500 человек.
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