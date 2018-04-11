В Татарстане обсудят цифровую повестку стран ЕАЭС

На пленарной сессии «Реализация цифровой повестки ЕАЭС» будет обсуждаться механизм проработки инициатив в рамках цифровой повестки Союза и проекты по цифровой промышленной кооперации. На протяжении двух дней конференции будет проходить российский полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы».

Беларуси, Казахстане и Будет представлено 12 проектов, четыре из которых выйдут в финал конкурса. Полуфиналы состоятся также в Армении Кыргызстане . Основные цели отбора — поиск инициатив, которые позволят расширить функциональные возможности Интегрированной информационной системы ЕАЭС или смогут быть реализованы в рамках цифровой повестки Союза.

Разработки участников конкурса должны учитывать основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС: «Цифровая прослеживаемость продукции и товаров» (безопасность потребителей, борьба с контрафактом, повышение собираемости платежей), «Цифровая промышленная кооперация» (импортозамещение, создание высокоэффективных цепочек добавленной стоимости), «Цифровая торговля» (увеличение объемов рынка, осведомленность о запросах индивидуального потребителя), «Цифровые транспортные коридоры» (сокращение сроков перевозок, повышение эффективности логистических систем), «Оборот данных» (создание цифровых активов, повышение эффективности управления) и «Регулятивные песочницы» (ускоренное внедрение новых бизнес-процессов).

ЦИПР-2018 — одно из важнейших событий цифровой экономики в России. Ключевая тема этого года — «Время цифровой кооперации». Речь пойдет о российских и международных проектах. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 6500 человек.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ