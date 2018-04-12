В Минске обсудят интеграционные цифровые проекты ЕАЭС

Интеграционные цифровые проекты стран ЕАЭС будут обсуждаться с 14 по 17 мая в рамках XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТIBO-2018 в Минске , передает телеканал «МИР 24».

На площадке форума пройдут мероприятия, организованные Евразийской экономической комиссией , среди которых круглый стол «Цифровые инициативы и проекты» и полуфинал конкурса «Евразийские цифровые платформы».

На рассмотрение участникам круглого стола будут вынесены концептуальные вопросы цифровой трансформации и гармонизации цифровых рынков ЕАЭС. Главными темами станут инициативы, связанные с цифровыми транспортными коридорами, которые являются одним из приоритетов цифровой повестки ЕАЭС наряду с цифровой прослеживаемостью товаров, цифровой промышленной кооперацией, соглашением об обороте данных, цифровой торговлей и системой регулятивных «песочниц».

Обсудить также предполагается создаваемую в Комиссии экосистему взаимодействия с центрами компетенций — носителями компетенций в сфере цифровой трансформации экономики, а также с представителями государственных органов, бизнеса, научного сообщества.

Особое внимание на круглом столе предполагается уделить механизмам реализации цифровой повестки ЕАЭС, к которым относятся пилотные проекты в формате «песочниц», и «точкам включения» центров компетенций.

Основные цели отбора: поиск инициатив, позволяющих расширить функциональные возможности Интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также реализация приоритетных направлений, установленных цифровой повесткой Союза.

Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой для проработки дальнейших шагов реализации цифровой повестки ЕАЭС с участием заинтересованных сторон.

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