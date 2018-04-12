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В Минске обсудят интеграционные цифровые проекты ЕАЭС
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В Минске обсудят интеграционные цифровые проекты ЕАЭС 

Мир24 1 час назад
Интеграционные цифровые проекты стран ЕАЭС будут обсуждаться с 14 по 17 мая в рамках XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТIBO-2018 в Минске, передает телеканал «МИР 24».
На площадке форума пройдут мероприятия, организованные Евразийской экономической комиссией, среди которых круглый стол «Цифровые инициативы и проекты» и полуфинал конкурса «Евразийские цифровые платформы».
На рассмотрение участникам круглого стола будут вынесены концептуальные вопросы цифровой трансформации и гармонизации цифровых рынков ЕАЭС. Главными темами станут инициативы, связанные с цифровыми транспортными коридорами, которые являются одним из приоритетов цифровой повестки ЕАЭС наряду с цифровой прослеживаемостью товаров, цифровой промышленной кооперацией, соглашением об обороте данных, цифровой торговлей и системой регулятивных «песочниц».
Обсудить также предполагается создаваемую в Комиссии экосистему взаимодействия с центрами компетенций — носителями компетенций в сфере цифровой трансформации экономики, а также с представителями государственных органов, бизнеса, научного сообщества.
Особое внимание на круглом столе предполагается уделить механизмам реализации цифровой повестки ЕАЭС, к которым относятся пилотные проекты в формате «песочниц», и «точкам включения» центров компетенций.
На протяжении двух дней форума будет проходить белорусский полуфинал конкурса «Евразийские цифровые платформы». Будет представлено десять проектов из Республики Беларусь. Четыре из них выйдут в финал конкурса. Полуфиналы также состоятся в Республике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации.
Основные цели отбора: поиск инициатив, позволяющих расширить функциональные возможности Интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также реализация приоритетных направлений, установленных цифровой повесткой Союза.
Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой для проработки дальнейших шагов реализации цифровой повестки ЕАЭС с участием заинтересованных сторон.
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