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Полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в Беларуси состоится в мае
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Полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в Беларуси состоится в мае 

Мир24 1 час назад
16-17 мая на площадке TIBO-2018, крупнейшего в Республике Беларусь международного форума в сфере информационно-коммутационных технологий, состоится белорусский полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы», который организовала Евразийская экономическая комиссия.
Жюри выберет пять проектов-победителей среди 12 проектов из Беларуси, прошедших отборочный тур, — по одному в каждой номинации и один — на приз симпатий жюри.
Полуфиналы состоятся в каждый стране Евразийского экономического союза.
В финале, который пройдет в октябре на Международном выставочном форуме «Евразийская неделя» в Ереване, участники представят доработанные проекты в виде презентаций.
Конкурс предоставляет для участников возможность получить межгосударственную и государственную поддержку, а также возможность привлечь инвестиции от крупнейших цифровых корпораций.
Предполагается, что проекты-победители смогут внести значимый вклад в развитие Интегрированной информационной системы ЕАЭС с учетом реализации Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС.
Заявки из Республики Беларусь принимаются на сайте конкурса http://contest.eaeunion.org до 21 апреля.
Номинации конкурса:
1. «Цифровое будущее ЕАЭС» — для молодых разработчиков (стартапов);
2. «Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС» — для крупных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, вендоров, интеграторов;
3. «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» — для компаний из государств-членов ЕАЭС, бизнес которых уже прошел через значительную цифровую трансформацию, и которые могут служить примером успешных практик для других организаций;
4. «Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС» — для разработчиков игр и симуляций для детей и подростков, популяризирующих тенденции развития экономики и межгосударственного взаимодействия государств-членов ЕАЭС.
Разработки участников конкурса должны учитывать основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС: цифровую прослеживаемость продукции и товаров; цифровую промышленную кооперацию; цифровую торговлю; цифровые транспортные коридоры; оборот данных; регулятивные песочницы.
Справка:
Форум TIBO проводится в Беларуси на ежегодной основе и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий. За годы работы TIBO неоднократно подтверждал звание лидера среди выставочных мероприятий в стране как по масштабу экспозиции и числу посетителей, так и по авторитетному составу участников.
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