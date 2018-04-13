Полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в Беларуси состоится в мае

Жюри выберет пять проектов-победителей среди 12 проектов из Беларуси, прошедших отборочный тур, — по одному в каждой номинации и один — на приз симпатий жюри.

В финале, который пройдет в октябре на Международном выставочном форуме «Евразийская неделя» в Ереване , участники представят доработанные проекты в виде презентаций.

Конкурс предоставляет для участников возможность получить межгосударственную и государственную поддержку, а также возможность привлечь инвестиции от крупнейших цифровых корпораций.

Предполагается, что проекты-победители смогут внести значимый вклад в развитие Интегрированной информационной системы ЕАЭС с учетом реализации Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС.

Заявки из Республики Беларусь принимаются на сайте конкурса http://contest.eaeunion.org до 21 апреля.

Номинации конкурса:

1. «Цифровое будущее ЕАЭС» — для молодых разработчиков (стартапов);

2. «Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС» — для крупных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, вендоров, интеграторов;

3. «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» — для компаний из государств-членов ЕАЭС, бизнес которых уже прошел через значительную цифровую трансформацию, и которые могут служить примером успешных практик для других организаций;

4. «Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС» — для разработчиков игр и симуляций для детей и подростков, популяризирующих тенденции развития экономики и межгосударственного взаимодействия государств-членов ЕАЭС.

Разработки участников конкурса должны учитывать основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС: цифровую прослеживаемость продукции и товаров; цифровую промышленную кооперацию; цифровую торговлю; цифровые транспортные коридоры; оборот данных; регулятивные песочницы.

Справка:

Форум TIBO проводится в Беларуси на ежегодной основе и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий. За годы работы TIBO неоднократно подтверждал звание лидера среди выставочных мероприятий в стране как по масштабу экспозиции и числу посетителей, так и по авторитетному составу участников.