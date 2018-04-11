Вредные выбросы в торговом морском порту Мурманска снизились вдвое за 7 лет

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Выбросы вредных веществ от судовых двигателей в мурманском торговом морском порту снизились вдвое за семь лет благодаря снижению числа судов за счет повышения их грузоподъемности. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минприроды

"Если в 2010 году из 488 судов, обработанных у причалов Мурманского морского порта, только 55 были крупнотоннажными, то в 2016 году общее количество судозаходов снизилось до 271 за счет обработки 101 судна Panamax (общей грузоподъемностью 60-75 тыс. тонн — прим. ТАСС) и 20 гигантских сухогрузов Capesize (общей грузоподъемность 120-170 тыс. тонн — прим. ТАСС). При этом грузооборот не снизился. Уменьшение судозаходов, а также использование более современных и вместительных сухогрузов, привело к сокращению суммарных выбросов от судовых энергетических установок за 7 лет более чем в два раза", — говорится в сообщении ведомства по материалам российской делегации на 72-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации (IМО).

Также, улучшению экологической ситуации способствовало прекращение использования судов старше 20 лет, применение на судах низкосернистого топлива, сокращение времени стоянки судов в порту за счет ускорения погрузочных работ.

По данным Минприроды, в Мурманском порту планируют продолжать политику, направленную на минимизацию вреда окружающей среде.