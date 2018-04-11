Ещё
Вредные выбросы в торговом морском порту Мурманска снизились вдвое за 7 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вредные выбросы в торговом морском порту Мурманска снизились вдвое за 7 лет 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Выбросы вредных веществ от судовых двигателей в мурманском торговом морском порту снизились вдвое за семь лет благодаря снижению числа судов за счет повышения их грузоподъемности. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минприроды.
"Если в 2010 году из 488 судов, обработанных у причалов Мурманского морского порта, только 55 были крупнотоннажными, то в 2016 году общее количество судозаходов снизилось до 271 за счет обработки 101 судна Panamax (общей грузоподъемностью 60-75 тыс. тонн — прим. ТАСС) и 20 гигантских сухогрузов Capesize (общей грузоподъемность 120-170 тыс. тонн — прим. ТАСС). При этом грузооборот не снизился. Уменьшение судозаходов, а также использование более современных и вместительных сухогрузов, привело к сокращению суммарных выбросов от судовых энергетических установок за 7 лет более чем в два раза", — говорится в сообщении ведомства по материалам российской делегации на 72-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации (IМО).
Также, улучшению экологической ситуации способствовало прекращение использования судов старше 20 лет, применение на судах низкосернистого топлива, сокращение времени стоянки судов в порту за счет ускорения погрузочных работ.
По данным Минприроды, в Мурманском порту планируют продолжать политику, направленную на минимизацию вреда окружающей среде.
ТАСС: последние новости
РФ не планирует менять правила на валютном рынке из-за санкций Российские судьи пресекли в 2017 году нелегальный вывод за рубеж более 50 млрд рублей На Кубани предлагают создать с Бельгией бизнес-лаборатории и фабрику шоколада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля169
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня70
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии68
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН42
Россия показала самый мощный автомат49
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение