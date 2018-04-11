Калининградские эксперты: отмена НДС не снизила стоимость авиабилетов

«Но на сегодня мы не видим в стоимости билетов льготы по НДС, а это 18%», — сказал в ходе круглого стола, организованного РИА «ФедералПресс» на дискуссионной площадке МФЦ для бизнеса, председатель постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры областной думы Александр Никулин . Он отметил, что для решения данной проблемы депутаты планируют обратиться в федеральное министерство транспорта.

В федеральный центр надо обращаться и по другому чувствительному вопросу — субсидирования авиабилетов. Как известно, с этого года изменился порядок предоставления льготных билетов — теперь купить дешевые билеты могут только жители области, которых относят к социально уязвимым категориям.

«Раньше все жители могли пользоваться льготными билетами. Хотя если смотреть правде в глаза, то и количество этих билетов было ограничено, — отметил Никулин. — С точки зрения доступности для тех категорий, которые действительно нуждаются в льготных билетах, нововведение, наверное, справедливо. Но с точки зрения туристической доступности, а Калининградскую область мы развиваем как туристический центр, хотелось бы, чтобы билеты льготировались на 100%. Мне кажется, надо просить федеральный центр, чтобы нам вернули и расширили тот объем субсидирования, который был».

Еще один вопрос, который необходимо решать на федеральном уровне касается железнодорожных перевозок. Правительство региона, депутаты областной думы и Калининградской железной дороги (КЖД) работают над сокращением времени, которое затрачивают поезда, следующие из Калининграда Москву и обратно через территории прибалтийских государств и Беларуси

«40 минут поезд стоит на границе — по 20 минут на каждой стороне, и так четыре раза по пути следования», — пояснил заместитель начальника КЖД по взаимодействию с органами власти Алексей Гринелевич.

Идея в том, чтобы процедуры погранично-таможенного контроля осуществлять во время следования поезда. Речь идет только о российской территории, с сопредельными государствами этот вопрос надо обсуждать отдельно. Но даже в случае отказа от простоя на российской стороне границы, экономия времени может составить около полутора часов. Для того чтобы на калининградском направлении заработала новая схема контроля, необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

В целом же, как подчеркнула министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова , со стороны федерального центра и лично президента уделяется большое внимание вопросу транспортной доступности янтарного края. «Мы имеем огромную финансовую поддержку. Например, наш дорожный фонд в этом году составляет более 12,8 млрд рублей. При этом из собственных доходов мы выделили около 3 млрд рублей, все остальное — это помощь федерального центра», — отметила Дятлова.

Эта помощь распространяется и на железнодорожные перевозки — субсидируется движение калининградских поездов через территорию иностранных государств. В этом году, федеральный центр выделил на эти цели 1,28 млрд рублей, сказала глава регионального министерства.

Она также добавила, что решение федерального правительства провести матчи чемпионата мира в Калининграде стало судьбоносным для области, потому что это потребовало привести в нормативное состояние всю транспортную инфраструктуру. В рамках подготовки к ЧМ-2018 проводится и реконструкция в аэропорту Храброво, которая завершится уже в апреле-мае.

«Когда завершатся работы в аэропорту Храброво, мы сможем в год без проблем принимать 3,5 млн человек», — отметила Дятлова, пояснив, что в области с каждым годом растет пассажиропоток, и уже в этом году аэропорт примет двухмиллионного пассажира. При этом в регион привлекаются новые авиакомпании и возвращаются ранее действовавшие и открываются новые направления полетов.