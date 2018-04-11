Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия 

Трейдинговая компания Glencore, которая является акционером «Русала», объявила форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает агентство, предположительно, речь идет об алюминии российского происхождения.
Форс-мажор — юридическое условие, которое позволяет трейдеру не исполнять контрактные обязательства из-за независящих от него обстоятельств.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».