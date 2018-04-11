Эксперт: Ответные санкции России в США просто не заметят 

Россия может ответить на санкции США ограничением американских товаров на отечественном рынке. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев, передаёт BBC. При этом премьер подчеркнул, что окончательное решение по ответу России примет глава государства. Однако товарооборот между странами настолько мал, что в Вашингтоне могут просто не заметить ответа Москвы, заявила в эфире НСН доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова. «Доля США в нашем импорте порядка 6%, в экспорте — 3%. Но это ещё не такие интересные цифры. Понятно, что, если мы вводим санкции, мы это делаем, чтобы противоположная сторона что-то почувствовала. Но есть одна маленькая проблема: доля России в товарообороте США приблизительно 1%. То есть, если у нас в 2016 году был товарооборот с Соединёнными Штатами 20 миллиардов, то у Китая — 600 миллиардов. Поэтому у меня большие сомнения, что США ощутят это. Мы не можем это назвать зеркальными мерами, потому что, простите, объём экономики РФ и США, к сожалению, несопоставим», — заключила собеседница НСН.
Зато российские поклонники американских товаров почувствуют действие контрсанкций. Как и в случае с запретом на ввоз французских сыров, потребителя в России ожидает повышение цены и развитие черного рынка санкционных продуктов, отметила Андронова.
«На российских потребителях отказ от американских товаров, может быть, и скажется. Мы же уже знаем, что всё, что попало под импортные санкции из европейских товаров, с удовольствием поступало на наши рынки, только в обход, через третьи страны. Просто это делало их дороже. И тут может быть так», — заметила эксперт.
Дмитрий Медведев, говоря об ответных санкциях, отметил, что меры должны быть адекватными и не способными нанести ущерб самим россиянам. Для этого, по его словам, нужно взвесить все аспекты сотрудничества России с США.
Как отмечает BBC, сам премьер-министр России известен как ценитель товаров американской фирмы Apple. В период своего президентства он неоднократно был замечен с iPhone и iPad. В сентябре прошлого года ему подарили российский смартфон на выставке «Импортозамещение», однако уже в ноябре Медведев попал в кадр папарацци с iPhone X.