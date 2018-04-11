Эксперт: Ответные санкции России в США просто не заметят

Россия может ответить на санкции США ограничением американских товаров на отечественном рынке. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев , передаёт BBC. При этом премьер подчеркнул, что окончательное решение по ответу России примет глава государства. Однако товарооборот между странами настолько мал, что в Вашингтоне могут просто не заметить ответа Москвы , заявила в эфире НСН доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова. «Доля США в нашем импорте порядка 6%, в экспорте — 3%. Но это ещё не такие интересные цифры. Понятно, что, если мы вводим санкции, мы это делаем, чтобы противоположная сторона что-то почувствовала. Но есть одна маленькая проблема: доля России в товарообороте США приблизительно 1%. То есть, если у нас в 2016 году был товарооборот с Соединёнными Штатами 20 миллиардов, то у Китая — 600 миллиардов. Поэтому у меня большие сомнения, что США ощутят это. Мы не можем это назвать зеркальными мерами, потому что, простите, объём экономики РФ и США, к сожалению, несопоставим», — заключила собеседница НСН.

Зато российские поклонники американских товаров почувствуют действие контрсанкций. Как и в случае с запретом на ввоз французских сыров, потребителя в России ожидает повышение цены и развитие черного рынка санкционных продуктов, отметила Андронова.

«На российских потребителях отказ от американских товаров, может быть, и скажется. Мы же уже знаем, что всё, что попало под импортные санкции из европейских товаров, с удовольствием поступало на наши рынки, только в обход, через третьи страны. Просто это делало их дороже. И тут может быть так», — заметила эксперт.

Дмитрий Медведев, говоря об ответных санкциях, отметил, что меры должны быть адекватными и не способными нанести ущерб самим россиянам. Для этого, по его словам, нужно взвесить все аспекты сотрудничества России с США.