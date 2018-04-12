Пилотный проект в сфере ЖКХ упростит процесс передачи показаний

В ближайшее время будет реализован проект по установке в городе «умных счетчиков» потребляемой горожанами воды. Сейчас устройства проходят процесс тестирования в пилотном режиме.

Суть пилотного проекта состоит в том, чтобы жители внедряли специальные устройства, и показания счетчиков автоматически передавались в ИЕРЦ. То есть не нужно будет ходить, снимать показатели. «Пилотный проект „Умные счетчики“ запустим в течение двух месяцев, к 1 июня во всех районах Москвы , в домах, где расчеты ведутся в рамках ЕИРЦ. Пилот продлится до 1 октября, после будем готовы распространить данную услугу на весь город», — рассказал руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» столичного департамента информационных технологий Москвы Илья Демин

По словам Ильи Демина, на данный момент в городе в рамках предпилотной зоны подключено порядка 500 квартир.