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Пилотный проект в сфере ЖКХ упростит процесс передачи показаний
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Пилотный проект в сфере ЖКХ упростит процесс передачи показаний 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В ближайшее время будет реализован проект по установке в городе «умных счетчиков» потребляемой горожанами воды. Сейчас устройства проходят процесс тестирования в пилотном режиме.
Суть пилотного проекта состоит в том, чтобы жители внедряли специальные устройства, и показания счетчиков автоматически передавались в ИЕРЦ. То есть не нужно будет ходить, снимать показатели. «Пилотный проект „Умные счетчики“ запустим в течение двух месяцев, к 1 июня во всех районах Москвы, в домах, где расчеты ведутся в рамках ЕИРЦ. Пилот продлится до 1 октября, после будем готовы распространить данную услугу на весь город», — рассказал руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» столичного департамента информационных технологий Москвы Илья Демин.
По словам Ильи Демина, на данный момент в городе в рамках предпилотной зоны подключено порядка 500 квартир.
Более подробную информацию о городских проектах можно прочитать на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
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