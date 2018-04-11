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Власти Норвегии решили выплатить компенсацию оштрафованным в России за лов креветки
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Власти Норвегии решили выплатить компенсацию оштрафованным в России за лов креветки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Власти Норвегии согласились выплатить компенсацию в размере 11,2 млн крон (1,45 млн долларов) рыболовецкой компании Remoy havfiske, чей траулер был задержан в российских водах за незаконный лов креветки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В мае 2017 года принадлежащий норвежской компании траулер Remoy был задержан российскими пограничниками, доставлен в Мурманск, а через три недели отпущен под залог. Судно имело разрешение вести промысел в российской экономической зоне Баренцева моря, но лицензия на лов креветки была оформлена с ошибками, которые допустили представители директората рыболовства Норвегии.
Remoy havfiske потребовала от властей Норвегии компенсации за понесенные по их вине убытки.
Российский суд первоначально назначил капитану судна штраф в 69,5 млн рублей, а судовладельца оштрафовал на 139 млн Норвежская компания, обжаловала это решение в Мурманский облсуд, который вернул дело на новое рассмотрение. В декабре 2017 года Октябрьский райсуд Мурманска снизил размер штрафа до 2,7 млн крон (18,7 млн рублей) для капитана и 5,4 млн крон (37,4 млн рублей) для Remoy havfiske.
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