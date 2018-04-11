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Складки жира на спине и целлюлит на попе: Тесс Холлидей показала себя во всей красе
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Складки жира на спине и целлюлит на попе: Тесс Холлидей показала себя во всей красе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Неважно какого ты размера, главное — здоровье и уверенность к себе. Так считает большинство плюс-сайз моделей и сторонниц боди-позитива, и пользователи Сети готовы с ними согласиться. Однако внешность 155-килограмовой модели Тесс Холидей, прославившейся своей уверенностью в собственной сексуальности, по-прежнему вызывает бурю эмоций у публики.
Новая фотография в блоге звезды спровоцировала массу обсуждений.
Подписчики сравнили фигуру блогера с колбасой и гусеницей.
А как относитесь к боди-позитиву вы?
Фото: instagram
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