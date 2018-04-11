Росгеология: ресурсы Мончегорского рудного района дают хорошие перспективы для инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Новые данные о ресурсах никеля и металлов платиновой группы на Кольском полуострове, которые геологи получили по результатам недавних исследований, позволяют говорить об инвестиционной привлекательности Мончегорского горно-рудного района, считает управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин

"Хорошо развитая инфраструктура, близость перерабатывающих предприятий АО «Кольская ГМК» и наличие богатых платино-медно-никелевых руд выводит данный участок в первоочередные для проведения оценочной стадии работ с подсчетом запасов и постановкой на баланс в ГКЗ (Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых), что приведет к возрождению Мончегорского горно-рудного района", — сказал Васин на конференции о перспективах развития минерально-сырьевой базы Северо-Запада России , сообщили в среду в пресс-службе «Росгеологии».

Мончегорском рудном районе геологи оценивают запасы никеля на уровне 525 тыс. тонн, платины — 29,5 тонн, палладия 133,9 тонн. Васин сказал, что в 2018-2020 гг. АО «Северо-Западное ПГО» (входит в государственный холдинг Росгеология) «планирует доизучение платиноносности восточной части Мончегорского плутона на участке Поаз».

Ресурсы на перспективу

"Мы стараемся возродить весь Мончегорский рудный район", — сказал Васин в беседе с корр. ТАСС. Он отметил, что «соревноваться с Норильском по запасам богатых руд здесь нет смысла, но с точки зрения экономической рентабельности отработка этих небольших, по общим меркам, никелевых месторождений вполне жизнеспособна».

Он напомнил, что в Мончегорске действуют перерабатывающие производства, но объемов добычи местного сырья недостаточно для их загрузки. По словам Васина, разработка месторождений на Кольском полуострове может быть востребована в перспективе. «Мы там на ранних стадиях работаем, поэтому то, что мы делаем, может быть востребовано через десять лет и через двадцать», — отметил он.

Запасы медно-никелевых руд были выявлены в окрестностях нынешнего города Мончегорска в 1930-е годы, после чего было принято решение о строительстве горно-металлургического комбината. Активному развитию этого направления в 1940-е годы помешала война, в дальнейшем добыча этих полезных ископаемых была сосредоточена на более богатых месторождениях в других районах страны.